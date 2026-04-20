Sơ bộ bầu cử Bulgaria: Đảng của ông Rumen Radev giành chiến thắng áp đảo

Thứ Hai, 05:55, 20/04/2026
VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau bầu cử, Đảng Bulgaria Tiến bộ của cựu Tổng thống  Rumen Radev đang dẫn trước với khoảng cách áp đảo so với các Đảng còn lại trong cuộc bầu cử quốc hội sớm ngày 19/4.


Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 8 của Bulgaria trong vòng 5 năm, được tổ chức sau sự sụp đổ của chính phủ tiền nhiệm vào tháng 12 năm ngoái, tiếp sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Tỷ lệ cử tri đi bầu dường như cao hơn so với các cuộc bầu cử gần đây.

Kết quả sơ bộ được công bố cho thấy, chiến thắng áp đảo thuộc về đảng Bulgaria Tiến bộ, đảng này đã giành được 44% phiếu bầu. Với kết quả sơ bộ, đảng này dự kiến ​​sẽ giành được hơn 130 ghế trong quốc hội khóa tới, gấp hơn 3 lần sự ủng hộ dành cho Liên minh khối trung hữu GERB-UDF đứng ở vị trí thứ 2 do ông Boyko Borissov đứng đầu với khoảng 12%.

Liên minh ủng hộ châu Âu, Thay đổi Tiếp tục - Bulgaria Dân chủ (CC-DB), được dự đoán sẽ đứng thứ 3 với khoảng 11%, trong khi Phong trào vì Quyền và Tự do (DPS), dự kiến đứng thứ tư với trên 8% phiếu ủng hộ.

so bo bau cu bulgaria Dang cua ong rumen radev gianh chien thang ap dao hinh anh 1
Cựu Tổng thống Rumen Radev - Ảnh trang cá nhân

Mặc dù có màn thể hiện ấn tượng, tuy nhiên cựu Tổng thống Radev vẫn cần nỗ lực, để có thể giành thêm được số ghế cần thiết thành lập chính phủ và sẽ phải tìm kiếm các đối tác liên minh. Ông cũng được dự đoán sẽ cần sự ủng hộ rộng rãi hơn, để đạt được đa số 160 ghế theo hiến pháp, điều kiện cần thiết cho các cải cách tư pháp quan trọng, bao gồm cả những thay đổi đối với Hội đồng Tư pháp Tối cao.

Ông Radev - người đã từ chức Tổng thống vào tháng 1 để tham gia vận động tranh cử trên cương lĩnh phòng chống tham nhũng. Lập trường của ông về chính sách đối ngoại đã vấp phải sự phản đối từ các đối tác châu Âu, khi ông kêu gọi duy trì quan hệ với Nga, chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine và đặt câu hỏi về việc Bulgaria sử dụng đồng euro.

Những quan điểm này có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ với Liên minh châu Âu, mặc dù Bulgaria vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ của khối này.

Kết quả này cũng phần nào phản ánh sự thất vọng kéo dài của công chúng đối với giới chính trị cầm quyền, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu cựu tổng thống Radev có thể phá vỡ thế bế tắc, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền chính trị Bulgaria trong những năm gần đây hay không.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: bầu cử quốc hội Bulgaria kết quả sơ bộ đảng Bulgaria Tiến bộ
Tổng thống Bulgaria tuyên bố sẽ từ chức để tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới
VOV.VN - Ngày 19/1, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 20/1/2026 (theo giờ địa phương), đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của ông và mở đường cho việc tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội sớm sắp tới.

Bulgaria sẽ tổ chức bầu cử sớm sau khi các nỗ lực thành lập chính phủ mới thất bại
VOV.VN - Ngày 16/1, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết, nước này sẽ tiến hành bầu cử sớm sau khi các đảng phái từ chối quyền thành lập chính phủ.

Người dân Bulgaria bỏ phiếu bầu cử quốc hội sớm
VOV.VN - Hôm nay (27/10), người dân Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội sớm. Đây là cuộc bầu cử thứ 7 trong ba năm qua và là cuộc bầu cử thứ hai diễn ra trong năm nay.

