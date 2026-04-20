Sơ bộ bầu cử Bulgaria: Đảng của ông Rumen Radev giành chiến thắng áp đảo



Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 8 của Bulgaria trong vòng 5 năm, được tổ chức sau sự sụp đổ của chính phủ tiền nhiệm vào tháng 12 năm ngoái, tiếp sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Tỷ lệ cử tri đi bầu dường như cao hơn so với các cuộc bầu cử gần đây.

Kết quả sơ bộ được công bố cho thấy, chiến thắng áp đảo thuộc về đảng Bulgaria Tiến bộ, đảng này đã giành được 44% phiếu bầu. Với kết quả sơ bộ, đảng này dự kiến ​​sẽ giành được hơn 130 ghế trong quốc hội khóa tới, gấp hơn 3 lần sự ủng hộ dành cho Liên minh khối trung hữu GERB-UDF đứng ở vị trí thứ 2 do ông Boyko Borissov đứng đầu với khoảng 12%.

Liên minh ủng hộ châu Âu, Thay đổi Tiếp tục - Bulgaria Dân chủ (CC-DB), được dự đoán sẽ đứng thứ 3 với khoảng 11%, trong khi Phong trào vì Quyền và Tự do (DPS), dự kiến đứng thứ tư với trên 8% phiếu ủng hộ.

Mặc dù có màn thể hiện ấn tượng, tuy nhiên cựu Tổng thống Radev vẫn cần nỗ lực, để có thể giành thêm được số ghế cần thiết thành lập chính phủ và sẽ phải tìm kiếm các đối tác liên minh. Ông cũng được dự đoán sẽ cần sự ủng hộ rộng rãi hơn, để đạt được đa số 160 ghế theo hiến pháp, điều kiện cần thiết cho các cải cách tư pháp quan trọng, bao gồm cả những thay đổi đối với Hội đồng Tư pháp Tối cao.

Ông Radev - người đã từ chức Tổng thống vào tháng 1 để tham gia vận động tranh cử trên cương lĩnh phòng chống tham nhũng. Lập trường của ông về chính sách đối ngoại đã vấp phải sự phản đối từ các đối tác châu Âu, khi ông kêu gọi duy trì quan hệ với Nga, chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine và đặt câu hỏi về việc Bulgaria sử dụng đồng euro.

Những quan điểm này có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ với Liên minh châu Âu, mặc dù Bulgaria vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ của khối này.

Kết quả này cũng phần nào phản ánh sự thất vọng kéo dài của công chúng đối với giới chính trị cầm quyền, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu cựu tổng thống Radev có thể phá vỡ thế bế tắc, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền chính trị Bulgaria trong những năm gần đây hay không.