Số ca Covid-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vượt 200

Mặc dù chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc tuyên bố dịch Covid-19 ở Bắc Kinh đã được kiểm soát, song quan chức y tế thành phố này vẫn cho rằng tình hình chống dịch tại đây là "hết sức nghiêm trọng" và vẫn còn nhiều yếu tố không xác định.

Người dân quận Phong Đài, Bắc Kinh, nơi có ổ dịch Tân Phát Địa, đi xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Chinanews.

Các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng trong ngày 19/6. Trong số 23 ca bệnh nội địa mới của Trung Quốc đại lục, Bắc Kinh có 22 trường hợp.

Như vậy, kể từ hôm 11/6 dịch bùng phát trở lại đến nay, thành phố này đã ghi nhận 205 ca Covid-19.

Sau khi cơ quan chức năng xác nhận có 1 y tá của Bệnh viện Quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh mắc Covid-19, 4 cơ sở y tế tại thành phố này đã bị nhắc nhở do chưa làm tốt việc ngăn lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Một số bệnh viện ở Bắc Kinh đã quyết định xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ nhân viên y tế.

Bắc Kinh xác định nâng cao năng lực xét nghiệm là biện pháp hữu hiệu trong chống dịch hiện nay. Chỉ trong vòng 1 tuần, khoảng 700.000 người liên quan đến chợ Tân Phát Địa, nơi khởi phát dịch đã được tiến hành xét nghiệm.

Ông Từ Hòa Kiến, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Thành ủy Bắc Kinh nhận định: Hiện nay, tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn "hết sức nghiêm trọng", công tác phòng chống dịch vẫn còn nhiều yếu tố không xác định.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, căn cứ vào trình tự gen do Bắc Kinh cung cấp, virus phát hiện tại đây có liên quan mật thiết với chủng virus của châu Âu. Tuy nhiên, theo tiến sỹ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của WHO, điều này không có nghĩa là dịch bệnh ở Bắc Kinh xuất phát từ châu Âu, mà nhiều khả năng là xâm nhập từ bên ngoài địa phận Bắc Kinh. Điều quan trọng hiện nay là phải xác định virus truyền vào từ khi nào và chuỗi lây truyền của virus./.