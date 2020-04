Số người chết do Covid-19 tại bang New York đã vượt Trung Quốc

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày vào sáng 4/4 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Ảnh: AP

“23.000 người đã được xét nghiệm trong ngày hôm qua, mức cao nhất mà chúng tôi chưa từng thực hiện, và tổng cộng đã có 283.000 người được xét nghiệm. Số ca mắc bệnh mới là 10.841, một mức cao kỷ lục mới. Cũng có 10.000 bệnh nhân đã được ra viện và đây là một tin tức tốt lành. Tuy nhiên, tổng số người chết hiện nay đã hơn 3.500”, ông Cuomo nói.

Theo Thống đốc Cuomo, tính đến hết ngày 3/4, toàn bang New York có hơn 113.000 trường hợp nhiễm bệnh, cao gần gấp đôi so với một tuần trước. Ông Cuomo nhận định, Covid-19 tại bang New York có thể sẽ đạt đỉnh trong vòng từ 4 đến 8 ngày tới, dự tính sớm hơn nhiều so với tại các bang khác.

Cũng tại buổi họp báo, Thống đốc Cuomo cho biết bang New York sẽ nhận được hơn 1.000 máy trợ thở từ Trung Quốc và bang Oregon./.