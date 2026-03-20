Sri Lanka từ chối máy bay chiến đấu Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế

Theo đề nghị của Mỹ, hai máy bay chiến đấu được trang bị 8 tên lửa chống hạm của nước này từ căn cứ tại Djibouti muốn đến sân bay Mattala International Airport vào các ngày 4/3 và 8/3, song phía Sri Lanka đã từ chối. Tổng thống Sri Lanka khẳng định, nước này đã làm mọi thứ để duy trì chính sách trung lập bất chấp áp lực rất lớn từ phía Mỹ liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố của Tổng thống Sri Lanka được đưa ra một ngày sau cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Nam và Trung Á Sergio Gor. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải quan trọng ở eo biển Hormuz, tăng cường bảo vệ cảng biển, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.

Trước đó, ngày 4/3, tàu khu trục của Iran Iris Dena đã bị đánh chìm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Sri Lanka, khiến 84 thủy thủ thiệt mạng và 32 người được cứu sống. Con tàu bị Mỹ tấn công đang trên đường trở về từ cuộc tập trận với Ấn Độ. Hai ngày sau, một tàu khác của Iran là Iris Bushehr) đã xin phép cập cảng Colombo của Sri Lanka, với 219 thủy thủ. Tuy nhiên, phía Sri Lanka yêu cầu tàu chuyển hướng đến cảng Trincomalee ở miền đông.

Giới quan sát cho rằng, động thái của Sri Lanka cho thấy nước này đang nỗ lực cân bằng quan hệ giữa các cường quốc, đồng thời tránh bị cuốn vào các xung đột địa chính trị đang leo thang trong khu vực.