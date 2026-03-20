Sri Lanka từ chối máy bay chiến đấu Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế

Thứ Sáu, 20:38, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết, nước này đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc cho phép hai máy bay chiến đấu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mattala International Airport ở khu vực đông nam đảo quốc này.

Theo đề nghị của Mỹ, hai máy bay chiến đấu được trang bị 8 tên lửa chống hạm của nước này từ căn cứ tại Djibouti muốn đến sân bay Mattala International Airport vào các ngày 4/3 và 8/3, song phía Sri Lanka  đã từ chối. Tổng thống Sri Lanka khẳng định, nước này đã làm mọi thứ để duy trì chính sách trung lập bất chấp áp lực rất lớn từ phía Mỹ liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố của Tổng thống Sri Lanka  được đưa ra một ngày sau cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Nam và Trung Á Sergio Gor. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải quan trọng ở eo biển Hormuz, tăng cường bảo vệ cảng biển, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.

sri lanka tu choi may bay chien dau my ha canh xuong san bay quoc te hinh anh 1
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 4/3, tàu khu trục của Iran Iris Dena đã bị đánh chìm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Sri Lanka, khiến 84 thủy thủ thiệt mạng và 32 người được cứu sống. Con tàu bị Mỹ tấn công đang trên đường trở về từ cuộc tập trận với Ấn Độ. Hai ngày sau, một tàu khác của Iran là Iris Bushehr) đã xin phép cập cảng Colombo của Sri Lanka, với 219 thủy thủ. Tuy nhiên, phía Sri Lanka yêu cầu tàu chuyển hướng đến cảng Trincomalee ở miền đông.

Giới quan sát cho rằng, động thái của Sri Lanka  cho thấy nước này đang nỗ lực cân bằng quan hệ giữa các cường quốc, đồng thời tránh bị cuốn vào các xung đột địa chính trị đang leo thang trong khu vực.

 

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka khiến hơn 80 người chết
Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka khiến hơn 80 người chết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/3 cho biết một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka, trong một động thái làm mở rộng đáng kể chiến dịch tấn công lực lượng hải quân Iran của Washington.

Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka khiến hơn 80 người chết

Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka khiến hơn 80 người chết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/3 cho biết một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka, trong một động thái làm mở rộng đáng kể chiến dịch tấn công lực lượng hải quân Iran của Washington.

Tàu chiến Iran bị đắm ngoài khơi Sri Lanka, nghi ngờ bị tàu ngầm tấn công
Tàu chiến Iran bị đắm ngoài khơi Sri Lanka, nghi ngờ bị tàu ngầm tấn công

VOV.VN - Một chiếc tàu quân sự mang cờ Iran đã bị tấn công vào sáng 4/3 và chìm ngoài khơi vùng biển Sri Lanka. Cuộc tấn công bị nghi do một tàu ngầm tiến hành, đã khiến 101 người mất tích, gần 80 người bị thương.

Tàu chiến Iran bị đắm ngoài khơi Sri Lanka, nghi ngờ bị tàu ngầm tấn công

Tàu chiến Iran bị đắm ngoài khơi Sri Lanka, nghi ngờ bị tàu ngầm tấn công

VOV.VN - Một chiếc tàu quân sự mang cờ Iran đã bị tấn công vào sáng 4/3 và chìm ngoài khơi vùng biển Sri Lanka. Cuộc tấn công bị nghi do một tàu ngầm tiến hành, đã khiến 101 người mất tích, gần 80 người bị thương.

Mặt nạ Sri Lanka: Từ tín ngưỡng chữa bệnh đến di sản văn hóa sống
Mặt nạ Sri Lanka: Từ tín ngưỡng chữa bệnh đến di sản văn hóa sống

VOV.VN - Không chỉ là những tác phẩm thủ công đầy màu sắc, mặt nạ truyền thống Sri Lanka là kết tinh của tín ngưỡng dân gian, y học cổ truyền và nghệ thuật trình diễn đã tồn tại hàng thế kỷ.

Mặt nạ Sri Lanka: Từ tín ngưỡng chữa bệnh đến di sản văn hóa sống

Mặt nạ Sri Lanka: Từ tín ngưỡng chữa bệnh đến di sản văn hóa sống

VOV.VN - Không chỉ là những tác phẩm thủ công đầy màu sắc, mặt nạ truyền thống Sri Lanka là kết tinh của tín ngưỡng dân gian, y học cổ truyền và nghệ thuật trình diễn đã tồn tại hàng thế kỷ.

