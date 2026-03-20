Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng

Thứ Sáu, 11:48, 20/03/2026
VOV.VN - Rạng sáng nay (20/3, theo giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Mie, Nhật Bản. Theo cơ quan cảnh sát, đã có nhiều người thiệt mạng sau vụ tai nạn này.

Vào khoảng 2h20 phút sáng nay (20/3, theo giờ địa phương), cơ quan cảnh sát địa phương đã nhận được báo cáo về “một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra” bên trong hầm Noto của đường cao tốc Shin-Meishin thuộc thành phố Kameyama, tỉnh Mie, khi một chiếc xe tải cỡ lớn đã đâm thẳng vào phía sau của ba chiếc ô tô khác đang đi trong đường hầm, bao gồm hai xe cỡ nhỏ và một xe đầu kéo lớn. Ngay sau khi xảy ra vụ tại nạn, một chiếc xe bị bốc cháy khiến nhiều phương tiện bị thiêu rụi. Phải mất khoảng một tiếng rưỡi sau đó, đám cháy mới được dập tắt.

Hiện trường đường hầm nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: NHK

Cơ quan cảnh sát địa phương cũng xác nhận, vụ tai nạn này đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng chưa thông báo chi tiết số lượng cụ thể. Đến nay, cơ quan cảnh sát cũng đã bắt giữ tài xế xe tải với cáo buộc nghi ngờ lái xe cẩu thả gây hậu quả nghiêm trọng. 

Chiếc xe cỡ lớn bị bốc cháy và bên cạnh là một chiếc cỡ nhỏ bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: NHK

Theo thông tin từ báo chí, nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc và lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết vụ tai nạn.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Ấn Độ sắp triển khai công nghệ V2V nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai công nghệ giao tiếp giữa các phương tiện giao thông (Vehicle-to-Vehicle – gọi tắt là V2V) trong thực tế vào cuối năm nay. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại quốc gia Nam Á này.

Số người tử vong do tai nạn giao thông tại Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2025

VOV.VN - Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại Nhật Bản trong năm 2025 giảm xuống mức kỷ lục. Mặc dù vậy, số liệu này vẫn không đạt mục tiêu nước này đã đề ra trước đó.

Ít nhất 5 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông do băng tuyết ở Pháp

VOV.VN - Ngày 6/1, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại vùng Île-de-France và tỉnh Landes, trong bối cảnh Pháp hứng chịu đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày và hiện tượng băng giá tràn lan trên nhiều tuyến đường.

