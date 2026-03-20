Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng

Vào khoảng 2h20 phút sáng nay (20/3, theo giờ địa phương), cơ quan cảnh sát địa phương đã nhận được báo cáo về “một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra” bên trong hầm Noto của đường cao tốc Shin-Meishin thuộc thành phố Kameyama, tỉnh Mie, khi một chiếc xe tải cỡ lớn đã đâm thẳng vào phía sau của ba chiếc ô tô khác đang đi trong đường hầm, bao gồm hai xe cỡ nhỏ và một xe đầu kéo lớn. Ngay sau khi xảy ra vụ tại nạn, một chiếc xe bị bốc cháy khiến nhiều phương tiện bị thiêu rụi. Phải mất khoảng một tiếng rưỡi sau đó, đám cháy mới được dập tắt.

Hiện trường đường hầm nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: NHK

Cơ quan cảnh sát địa phương cũng xác nhận, vụ tai nạn này đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng chưa thông báo chi tiết số lượng cụ thể. Đến nay, cơ quan cảnh sát cũng đã bắt giữ tài xế xe tải với cáo buộc nghi ngờ lái xe cẩu thả gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiếc xe cỡ lớn bị bốc cháy và bên cạnh là một chiếc cỡ nhỏ bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: NHK

Theo thông tin từ báo chí, nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc và lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết vụ tai nạn.