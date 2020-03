Tại sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng?

Theo kết quả điều tra về tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in do Hiệp hội quốc tế Gallup vừa công bố ngày 6/3, tỷ lệ ủng hộ đã tăng 2 điểm so với lần trước, đạt 44%. Trong khi đó tỷ lệ không ủng hộ giảm 3 điểm còn 48%.



Cuộc điều tra tiến hành trên toàn quốc tập trung vào đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Số người tham gia hỏi đáp là 1000 người.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Getty

Lý do ủng hộ Tổng thống là đã “nỗ lực lực trong việc phòng chống dịch Covid-19” chiếm 65%. Nhưng cũng có khoảng 50% lý do không ủng hộ Tổng thống là do “chưa nỗ lực trong phòng chống Covid-19”. Có 8% chưa thỏa mãn về cách điều hành liên quan đến giải quyết vấn đề kinh tế và dân sinh.

Theo Gallup, trong cuộc điều tra lần này, việc đánh giá đúng mức về nỗ lực của Hàn Quốc chống Covid-19 tăng hơn nhiều so với cuộc điều tra về Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) xảy ra 5 năm trước. Việc xét nghiệm nhanh, minh bạch công khai thông tin, hỗ trợ dịch vụ y tế kịp thời cho người bệnh là những yếu tố được đánh giá cao.

Hơn thế nữa, việc dịch bùng phát tại Giáo phái Tân Thiên Địa có ở Daegu không thể đổ trách nhiệm cho mình chính phủ, mà còn do hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Đây cũng chính là lý do vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in không giảm.

Về khả năng lây nhiễm của Covid-19, 74% người được hỏi cảm thấy lo lắng, 25% không lo lắng. So với cuộc điều tra lần trước số người cảm thấy lo lắng giảm 3%.

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngày 6/3, Tổng thống Moon Jae-in đã đích thân đi thăm nhà máy sản xuất khẩu trang có ở ngoại ô Thủ đô Seoul.

Tổng thống muốn trực tiếp kiểm tra hiện trường nhằm ổn định việc cung cấp khẩu trang cho người dân nhanh nhất, không mất nhiều khâu kiểm tra và ngăn chặn hành vi buôn bán bất chính khẩu trang.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã xin lỗi nhân dân Hàn Quốc về tình trạng thiếu khẩu trang cung cấp cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh đang ở lúc gay go nhất./.