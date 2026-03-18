Tấn công vũ trang tại Nigeria khiến 15 người chết

Giới chức an ninh Nigeria cho biết, cuộc tấn công xảy ra hồi chiều qua tại 2 làng Falale và Kadobe thuộc bang Katsina, Tây Bắc Nigeria. Một nhóm các tay súng chưa rõ danh tính, đã bất ngờ xông vào 2 ngôi làng và xả súng bừa bãi vào người dân. Ngoài ít nhất 15 người thiệt mạng, cuộc tấn công còn khiến hàng chục người khác bị thương.

Theo một số cư dân địa phương, cuộc tấn công nhiều khả năng là hành động báo thù của các băng nhóm trong khu vực, sau vụ cảnh sát bắn chết 3 tay súng trước đó không lâu. Tuy nhiên, động cơ thực sự của cuộc tấn công, chưa được làm rõ.

Nhân viên an ninh gác tại một ngôi làng sau vụ tấn công khủng bố ở Kukawa (Nigeria). (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Cuộc tấn công vào 2 ngôi làng ở bang Katsina hôm qua, xảy ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom liều chết tại thành phố Maiduguri, khu vực Đông Bắc Nigeria hôm 16/3, khiến ít nhất 23 người chết và 108 người bị thương.

Nigeria được coi là một trong những quốc gia bất ổn nhất tại châu Phi. Theo số liệu của Liên hợp quốc, chỉ trong vài năm qua, các cuộc tấn công vũ trang và khủng bố tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn người.

Tháng trước, Mỹ đã gửi binh sỹ tới Nigeria để cố vấn cho hoạt động tác chiến của quân đội Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan tại nước này.