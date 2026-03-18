Tấn công vũ trang tại Nigeria khiến 15 người chết

Thứ Tư, 06:45, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/3, quốc gia đông dân nhất nhưng cũng thuộc nhóm bất ổn nhất tại châu Phi là Nigeria, tiếp tục ghi nhận thêm cuộc tấn công vũ trang đẫm máu khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Giới chức an ninh Nigeria cho biết, cuộc tấn công xảy ra hồi chiều qua tại 2 làng Falale và Kadobe thuộc bang Katsina, Tây Bắc Nigeria. Một nhóm các tay súng chưa rõ danh tính, đã bất ngờ xông vào 2 ngôi làng và xả súng bừa bãi vào người dân. Ngoài ít nhất 15 người thiệt mạng, cuộc tấn công còn khiến hàng chục người khác bị thương.

Theo một số cư dân địa phương, cuộc tấn công nhiều khả năng là hành động báo thù của các băng nhóm trong khu vực, sau vụ cảnh sát bắn chết 3 tay súng trước đó không lâu. Tuy nhiên, động cơ thực sự của cuộc tấn công, chưa được làm rõ.

tan cong vu trang tai nigeria khien 15 nguoi chet hinh anh 1
Nhân viên an ninh gác tại một ngôi làng sau vụ tấn công khủng bố ở Kukawa (Nigeria). (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Cuộc tấn công vào 2 ngôi làng ở bang Katsina hôm qua, xảy ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom liều chết tại thành phố Maiduguri, khu vực Đông Bắc Nigeria hôm 16/3, khiến ít nhất 23 người chết và 108 người bị thương.

Nigeria được coi là một trong những quốc gia bất ổn nhất tại châu Phi. Theo số liệu của Liên hợp quốc, chỉ trong vài năm qua, các cuộc tấn công vũ trang và khủng bố tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn người.

Tháng trước, Mỹ đã gửi binh sỹ tới Nigeria để cố vấn cho hoạt động tác chiến của quân đội Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan tại nước này.

Bá Thi/VOV-Cairo
38 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nigeria
38 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nigeria

VOV.VN - Ít nhất 38 thợ mỏ được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 18/2 tại một mỏ khai thác chì ở miền Trung Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi và thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến hầm lò.

Mỹ triển khai thêm 200 binh sỹ đến Nigeria hỗ trợ chống khủng bố
Mỹ triển khai thêm 200 binh sỹ đến Nigeria hỗ trợ chống khủng bố

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và giới chức Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết quân đội Mỹ sắp sửa triển khai thêm 200 binh sỹ đến Nigeria, để hỗ trợ quốc gia đông dân nhất châu Phi đối phó với sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan và khủng bố.

Ít nhất 67 người thiệt mạng trong vụ tấn công vũ trang tại Nigeria
Ít nhất 67 người thiệt mạng trong vụ tấn công vũ trang tại Nigeria

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ địa phương hôm nay (4/2) cho biết, các tay súng đã giết chết ít nhất 67 người ở bang Kwara, miền Trung Tây Nigeria. Chính quyền Nigeria hiện tăng cường các chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố và các nhóm vũ trang.

