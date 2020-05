Tàn dư IS giết hại 10 tay súng dân quân Iraq

Giới chức Iraq hôm 2/5 cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vừa mới tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Salahuddin nhằm vào Nhóm Các lực lượng dân quân bán quân sự Hashd al-Sha'abi của nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công xảy ra ở 2 thành phố thuộc tỉnh là Mekeeshfa, Balad và đụng độ giữa 2 bên xảy ra trên nhiều mặt trận.

Cảnh sát Iraq tăng cường an ninh bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Baghdad (Ảnh minh họa, nguồn: AFP)

Hiện tình hình đã được kiểm soát sau khi các tay súng IS rút lui và quân đội Iraq đã được gửi tới khu vực để hỗ trợ Các lực lượng dân quân Hashd al-Sha'abi, nhằm đề phòng các cuộc tấn công tương tự sẽ xảy ra.

Thủ tướng được chỉ định Iraq Mustafa al-Kadhimi cũng đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các thành viên Hashd al-Sha'abi thiệt mạng.

Được biết, Nhóm Các lực lượng dân quân bán quân sự Hashd al-Sha'abi được thành lập năm 2014 với mục đích chính chống khủng bố IS. Nhóm này đã góp công to lớn cùng quân đội Iraq đánh bại IS và đã tiến hành hợp nhất với quân đội Iraq vào năm 2016. Nhóm này hoạt động dưới quyền của Thủ tướng và có vị trí tương đương với các lực lượng an ninh chính thống ở quốc gia Trung Đông này./.