Tàn phá Bahamas- siêu bão Dorian mạnh dần hướng vào Mỹ

Siêu bão Dorian đã mạnh trở lại cấp 3 khi đang tiến chậm dần vào khu vực bờ biển Đông Nam nước Mỹ, tiếp cận Bắc và Nam Carolina. Không bị tác động trực tiếp của cơn bão như dự đoán nhưng từ tối qua, bang Florida đã chứng kiến mưa lớn và gió mạnh. Dorian là một trong những cơn bão mạnh nhất trong khu vực, với cường độ cấp 5 khi đổ bộ vào quốc đảo Bahamas, cướp đi mạng sống của 21 người và khiến nhiều nơi tại quốc gia này bị tàn phá nghiêm trọng.

Hậu quả bão Dorian ở Bahamas. Ảnh: SCMP.

Trung tâm khí tượng Mỹ cho biết, Dorian với sức gió là 185km/h hiện chỉ cách thành phố cảng Charleston thuộc bang Nam Carolina hơn 150km về phía nam- đông nam. Cơ quan khí tượng địa phương cho biết, lụt lội đang xảy ra tại một số khu vực trung tâm thành phố Charleston do tác động của bão. Cảnh sát đã phải phong tỏa nhiều khu phố do ngập lụt. Hàng chục nghìn người tại Nam Carolina và Georgia đang phải đối mặt với tình trạng mất điện. Dự báo sóng lớn do tác động của bão sẽ bao trùm khu vực bờ biển Georgia, Nam Carolina, Bắc Carolina và có thể mở rộng sang Hampton Roads ở Virginia.



Hơn 2,2 triệu người trong khu vực đã được lệnh đi sơ tán. Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão hướng đến khu vực bờ biển của bang này: “Bắc Carolina đối mặt với các đợt sóng lớn do tác động của bão và lụt lội xảy ra. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay là các cộng đồng ven biển và các khu lân cận. Ngày 5/9 sẽ là ngày có nguy cơ lụt lội cao tại đông nam Bắc Carolina và chúng ta đều biết những nguy cơ tiềm ẩn của nó. Tôi hối thúc người dân cần đề phòng và đảm bảo an toàn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/9 gọi đây là cơn bão “thất thường, di chuyển rất chậm và rất mạnh”, đồng thời bày tỏ lo ngại về các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi bão là Bắc và Nam Carolina, đặc biệt là Charleston.

Dorian với biệt danh “quái vật” là một trong những cơn bão mạnh nhất trong khu vực, với đường đi khó dự đoán. Trung tâm khí tượng Mỹ cũng cảnh báo cơn bão có thể mạnh lên cấp độ 4 trong 24 giờ tới.

Trong khi người dân Mỹ đang tích cực chống chọi với cơn bão, lực lượng cứu hộ tại đảo quốc Bahamas cũng đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ các nạn nhân sau bão Dorian. Thủ tướng Bahamas Hubert Alexander Minnis cho biết đã có ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 20% dân số quốc đảo này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão. Ước tính, khoảng 76.000 người đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Thủ tướng Minnis cũng cảnh báo quy mô thiệt hại và khủng hoảng nhân đạo sẽ tiếp tục tăng.

Phần lớn của khu vực Grand Bahama nước đã rút nhưng một số ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị hủy hoại nghiêm trọng. Hiện vẫn còn một lượng lớn người đang phải ở trong các trung tâm sơ tán. Trong khi đó tại khu vực phía đông Sweetings Key cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy”.

Quốc tế đang tích cực hỗ trợ người dân Bahamas đối phó với thảm họa sau bão. Hải quân hoàng gia Anh và Jamaica đã cử lực lượng đến giúp người dân khu vực Abaco và Grand Bahama. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo sẽ hỗ trợ người dân quốc đảo này. Hiện Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Mark Lowcock đang có mặt tại Bahamas để đánh giá mức độ thiệt hại cũng như mức viện trợ cần thiết để cộng đồng quốc tế và các chuyên gia cứu trợ có thể lên kế hoạch trợ giúp. Theo ông Mark Lowcock, công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các khu vực xa xôi do bị nước cô lập. Hiện Liên Hợp Quốc đã trích 1 triệu USD từ Quỹ Cứu hộ khẩn cấp để hỗ trợ những nạn nhân siêu bão Dorian.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận định, Dorian là cơn bão lớn chưa từng có đổ bộ vào quốc đảo nằm ở khu vực Caribe này và kêu gọi cộng cồng quốc tế tăng cường giúp đỡ và viện trợ các nạn nhân, giúp chính quyền Bahamas sớm khắc phục hậu quả do bão gây ra./.