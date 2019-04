Tàu bọc thép của ông Kim đến Vladivostok dự Thượng đỉnh Nga-Triều

"Chuyến tàu này sẽ đến ga Hasan vào buổi sáng, sau đó tiến tới Ussuriysk và từ đó, đi thẳng đến Vladivostok", nguồn tin trong ngành đường sắt Nga nhận định với Sputnik.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Sputnik

Sáng 23/4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời khẳng định cuộc gặp này sẽ "sớm diễn ra".

Ngày 23/4, hai chiếc máy bay từ Triều Tiên đã hạ cánh ở sân bay Vladivostok. Truyền thông Hàn Quốc nhận định các nhân viên an ninh của Triều Tiên được cho là đã ở trên các máy bay đó và đến Nga để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Putin.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 đã xác nhận 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào cuối tháng 4/2019.

Theo các bài báo, cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Triều Tiên dự tính sẽ diễn ra tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (Far Eastern Federal University) ở Vladivostok. Địa điểm được cho là do phía Triều Tiên lựa chọn vì vấn đề an ninh.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Nga Putin để đạt được giải pháp về tình hình Bán đảo Triều Tiên, cũng như phát triển mối quan hệ song phương giữa 2 quốc gia.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã khẳng định hồi đầu tháng 4/2019 tại cuộc gặp với Bộ trưởng An ninh Triều Tiên Choe Pu Il rằng Nga có ý định thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên trong các lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế./.