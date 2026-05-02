Tàu chở dầu bị cướp biển Somali bắt giữ ngoài khơi Yemen

Thứ Bảy, 22:33, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một số nguồn đáng tin cậy, một tàu chở dầu nước ngoài vừa bị cướp biển Somali bắt giữ ngoài khơi Yemen hôm nay. Nỗ lực truy vết và giải cứu thủy thủ trên tàu, đang được khẩn trương tiến hành.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen cho biết, tàu chở dầu M/T EUREKA bị một số người vũ trang bắt giữ tại khu vực ngoài khơi tỉnh Shabwa và sau đó được điều hướng di chuyển về phía vịnh Aden, hướng vào vùng biển Somali.

Vị trí con tàu đã được xác định và nỗ lực truy vết đang được tiến hành. Phương án giải cứu thủy thủ trên tàu đang được bàn thảo và xây dựng. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như số lượng và quốc tịch các thủy thủ, không được đề cập.

tau cho dau bi cuop bien somali bat giu ngoai khoi yemen hinh anh 1
Tàu hàng Sward bị cướp biển cướp ngày 26/4. (Ảnh: Lực lượng hải quân EU trong Chiến dịch Atalanta)

Trước đó, cơ quan điều hành an ninh hàng hải Vương quốc Anh quốc (UKMTO) cho biết, đã nhận được báo cáo về việc một tàu đánh cá và một thuyền nhỏ đang tiếp cận một tàu chở dầu tại vị trí cách cảng Mukalla của Yemen khoảng 84 dặm (134km) về phía Nam.      

Một số nguồn tin khu vực nhận định, đây có thể là vụ tấn công do cướp biển Somali tiến hành.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Hải quân Ấn Độ giải cứu thành công tàu hàng bị cướp biển Somalia bắt giữ
VOV.VN - Tàu chiến INS Kolkata của Hải quân Ấn Độ ngày 16/3 tiến hành trấn áp thành công một tàu hàng bị cướp biển Somalia khống chế và đang trên đường đi gây tội ác mới.

Hải quân Ấn Độ giải cứu 19 thủy thủ Pakistan bị cướp biển Somalia bắt giữ
VOV.VN - Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sumitra ngày 29/1 đã ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công tàu cá ngoài khơi bờ biển phía Đông Somalia và giải cứu thành công thủy thủ đoàn gồm 19 người Pakistan.

Cướp biển Somalia hoành hành trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ
VOV.VN - Lực lượng Hải quân Sri Lanka hôm nay (28/1) cho biết, những tên cướp biển Somalia đã cướp một tàu đánh cá nước này và bắt giữ 6 thuyền viên.

