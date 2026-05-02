Tàu chở dầu bị cướp biển Somali bắt giữ ngoài khơi Yemen

Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen cho biết, tàu chở dầu M/T EUREKA bị một số người vũ trang bắt giữ tại khu vực ngoài khơi tỉnh Shabwa và sau đó được điều hướng di chuyển về phía vịnh Aden, hướng vào vùng biển Somali.

Vị trí con tàu đã được xác định và nỗ lực truy vết đang được tiến hành. Phương án giải cứu thủy thủ trên tàu đang được bàn thảo và xây dựng. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như số lượng và quốc tịch các thủy thủ, không được đề cập.

Tàu hàng Sward bị cướp biển cướp ngày 26/4. (Ảnh: Lực lượng hải quân EU trong Chiến dịch Atalanta)

Trước đó, cơ quan điều hành an ninh hàng hải Vương quốc Anh quốc (UKMTO) cho biết, đã nhận được báo cáo về việc một tàu đánh cá và một thuyền nhỏ đang tiếp cận một tàu chở dầu tại vị trí cách cảng Mukalla của Yemen khoảng 84 dặm (134km) về phía Nam.

Một số nguồn tin khu vực nhận định, đây có thể là vụ tấn công do cướp biển Somali tiến hành.