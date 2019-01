Tàu hỏa va chạm ở Nam Phi khiến 3 người chết, 620 người bị thương

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 8/1 khi cả hai đoàn tàu đang di chuyển theo cùng một hướng từ Mabopane tới Pretoria. Hai tàu va chạm khi tới nhà ga Mountain View ở Pretoria. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai tàu đang chở tổng cộng khoảng 800 người.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi Blade Nzimande lấy làm đau buồn trước thảm kịch này, đồng thời chỉ đạo ban quản lý Cơ quan Hành khách đường sắt Nam Phi (PRASA) nhanh chóng xử lý vụ việc.

Bộ trưởng Nzimande cũng đã yêu cầu PRASA cũng như Cơ quan Quản lý an toàn đường sắt quốc gia có các biện pháp hiệu quả nhằm cải thiện vấn đề an toàn, an ninh ngành đường sắt./.