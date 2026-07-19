Tóm tắt

VOV.VN - Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở Đông Bắc Tây Ban Nha. Tính đến chiều ngày 18/7, theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80km, thiêu rụi hơn 15.400ha rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu.