Thái Lan ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại miền Bắc do cháy rừng và bụi mịn

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, tính đến chiều 4/4, ba tỉnh Chiang Mai, Lamphun và Phayao đã chính thức ban bố tình trạng hỗ trợ thảm họa khẩn cấp tại 17 huyện. Quyết định này cho phép các Tỉnh trưởng kích hoạt quỹ dự phòng ngân sách năm 2026 nhằm đẩy nhanh công tác cứu hỏa, hỗ trợ y tế và phục hồi địa phương.

Trong khi đó, tỉnh Nan cũng ban hành lệnh khẩn cấp đóng cửa 9 khu rừng quốc gia tại các huyện Na Noi và Wiang Sa đến hết ngày 30/4. Người dân chỉ được phép vào khu vực nếu có giấy phép bằng văn bản từ lãnh đạo cộng đồng hoặc cơ quan kiểm lâm. Các hành vi vi phạm, đặc biệt đốt rừng và nương rẫy, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc với mức án từ 1 đến 20 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht (hơn 6.000 USD).

Cháy rừng ở miền Bắc Thái Lan. Ảnh: The Nation

Miền Bắc Thái Lan hiện đối mặt với khủng hoảng khói mù nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, chủ yếu do đốt phụ phẩm nông nghiệp và cháy rừng. Địa hình đồi núi khiến khói bụi bị giữ lại, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Tại Chiang Mai – đô thị lớn thứ hai của Thái Lan – hệ thống IQAir liên tục xếp thành phố vào nhóm ô nhiễm nhất thế giới. Ở thị trấn du lịch Pai (Mae Hong Son), nồng độ PM2.5 có thời điểm vượt 900 µg/m³, cao gấp 60 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Loại hạt siêu nhỏ này có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, hô hấp và ung thư.

Khói bụi không chỉ khiến số ca bệnh hô hấp tăng vọt mà còn ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch ngay trước kỳ lễ Songkran. Để bảo vệ người dân, chính quyền đã triển khai hàng trăm “phòng không bụi” với hệ thống lọc không khí, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, các tổ chức môi trường cho rằng biện pháp hiện tại chưa đủ, đồng thời kêu gọi Chính phủ sớm thông qua Dự luật Không khí sạch vốn đang bị đình trệ. Nếu không được thông qua trước thời điểm giữa tháng 5, dự luật sẽ phải khởi động lại từ đầu.

Theo Bộ Y tế công cộng Thái Lan, bụi mịn PM2.5 đã ở ngưỡng cảnh báo đỏ tại 9 tỉnh gồm Nan, Phayao, Lampang, Lamphun, Chiang Rai, Chiang Mai, Phrae, Mae Hong Son và Nakhon Phanom; cùng ngưỡng cam tại 28 tỉnh khác. Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, trong bối cảnh chất lượng không khí dự báo còn tiếp tục xấu trong những ngày tới.