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Thái Lan cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 61 tỉnh

Thứ Hai, 10:15, 27/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại 61 tỉnh do mưa lớn trên diện rộng. Trong khi đó, 3 tỉnh ven biển Andaman đối mặt với nguy cơ sóng lớn và biển động.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) hôm 26/7 cho biết rãnh gió mùa kéo dài qua miền Bắc Thái Lan, Lào và Việt Nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam đang mạnh lên, có thể tiếp tục gây mưa dông trên diện rộng tại nước này.

Trong thời gian từ ngày 26 - 30/7, mưa lớn đến rất lớn được dự báo xảy ra tại 61 tỉnh, gồm 14 tỉnh miền Bắc, 18 tỉnh Đông Bắc, 20 tỉnh miền Trung và 9 tỉnh miền Nam. Lượng mưa lớn có thể gây lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực vùng trũng và gần sông suối.  

thai lan canh bao nguy co lu quet, sat lo dat tai 61 tinh hinh anh 1
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Pathum Thani vào tháng 10/2025. Ảnh minh họa: Bangkok Post

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan đã yêu cầu chính quyền các tỉnh và trung tâm phòng ngừa thiên tai ở địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, lập tức bố trí ứng trực 24/24 giờ tại những địa bàn có nguy cơ cao. Các đội ứng phó khẩn cấp cùng phương tiện, máy móc và trang thiết bị cứu hộ cũng được huy động sẵn sàng, bảo đảm hỗ trợ người dân kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

Cơ quan chức năng Thái Lan cũng đang theo dõi chặt chẽ các khu vực ven biển thuộc 3 tỉnh Ranong, Phang Nga và Phuket trước nguy cơ sóng lớn và biển động. Giới chức cảnh báo sóng biển dự báo cao từ 2 đến 3 mét và có thể vượt 3 mét trong các cơn dông.

Chính quyền các địa phương liên quan được yêu cầu kịp thời phát cảnh báo và cấm du khách tắm biển tại những khu vực nguy hiểm. Các đơn vị vận tải biển và ngư dân cũng được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, tránh đi vào khu vực có mưa dông. Tàu thuyền nhỏ được khuyến nghị tạm dừng ra khơi. Lệnh cấm tàu thuyền rời bến có thể được ban hành nếu điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp hơn.

PV/VOV-Bangkok
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