Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á

Mẫu phục dựng Nagatitan chaiyaphumensis hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với chiều dài 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng 26 - 27 tấn, loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt London nối đuôi nhau và thậm chí dài hơn cả cá voi xanh.

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Scientific Reports, loài khủng long này được nhận diện từ các hóa thạch tìm thấy bên bờ một ao nước ở vùng Đông Bắc Thái Lan cách đây 10 năm. Nhà nghiên cứu Sita Manitkoon thuộc Đại học Mahasarakham cho biết, kích thước khổng lồ chính là điểm khiến phát hiện này trở nên đặc biệt: “Đây là loài khủng long chân thằn lằn và hiện là loài lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á, không chỉ ở riêng Thái Lan. Điều khiến nó gây ấn tượng chính là kích thước. Dù không tìm thấy nhiều xương, chúng tôi đã phát hiện được những bộ phận quan trọng như xương chân trước và chân sau để tính toán kích thước của nó. Chúng tôi ước tính nó dài khoảng 27 mét và nặng khoảng 26 - 27 tấn”.

Minh họa về loài khủng long chân dài Nagatitan chaiyaphumensis, có hóa thạch được khai quật ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học cho rằng, với kích thước đồ sộ như vậy, Nagatitan chaiyaphumensis có thể dành phần lớn thời gian để ăn lá trên những ngọn cây cao và gần như không phải lo ngại về các loài săn mồi. Nghiên cứu sinh tiến sĩ Thitiwoot Sethapanichsakul thuộc Khoa Khoa học Trái đất, Đại học UCL của Anh nhận định, môi trường sống của loài này có thể là vùng khô hạn, tương tự xa-van hoặc cây bụi.

Ông Thitiwoot Sethapanichsakul cho biết: “Nó có thể dành phần lớn thời gian để ăn lá trên các ngọn cây. Với trọng lượng tối đa khoảng 27 tấn, loài này gần như không phải lo ngại về nguy cơ bị săn mồi. Chúng tôi biết có một loài ăn thịt khá lớn sống cùng thời, nhưng nó chỉ nặng khoảng 3 - 4 tấn, nhỏ bé hơn rất nhiều so với loài khổng lồ này”.

Quá trình xác định loài Nagatitan kéo dài suốt 10 năm với sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Đại học UCL (Anh), Đại học Mahasarakham, Đại học Công nghệ Suranaree và Bảo tàng Sirindhorn của Thái Lan, cùng sự hợp tác của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.

Theo các nhà khoa học, Thái Lan hiện là một trong những quốc gia có nhiều phát hiện khủng long tại châu Á, đứng thứ ba trong khu vực về số lượng phát hiện hóa thạch khủng long.