  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á

Thứ Bảy, 20:15, 16/05/2026
VOV.VN - Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Nagatitan chaiyaphumensis này được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á.

Mẫu phục dựng Nagatitan chaiyaphumensis hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với chiều dài 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng 26 - 27 tấn, loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt London nối đuôi nhau và thậm chí dài hơn cả cá voi xanh.

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Scientific Reports, loài khủng long này được nhận diện từ các hóa thạch tìm thấy bên bờ một ao nước ở vùng Đông Bắc Thái Lan cách đây 10 năm. Nhà nghiên cứu Sita Manitkoon thuộc Đại học Mahasarakham cho biết, kích thước khổng lồ chính là điểm khiến phát hiện này trở nên đặc biệt: “Đây là loài khủng long chân thằn lằn và hiện là loài lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á, không chỉ ở riêng Thái Lan. Điều khiến nó gây ấn tượng chính là kích thước. Dù không tìm thấy nhiều xương, chúng tôi đã phát hiện được những bộ phận quan trọng như xương chân trước và chân sau để tính toán kích thước của nó. Chúng tôi ước tính nó dài khoảng 27 mét và nặng khoảng 26 - 27 tấn”.

Minh họa về loài khủng long chân dài Nagatitan chaiyaphumensis, có hóa thạch được khai quật ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học cho rằng, với kích thước đồ sộ như vậy, Nagatitan chaiyaphumensis có thể dành phần lớn thời gian để ăn lá trên những ngọn cây cao và gần như không phải lo ngại về các loài săn mồi. Nghiên cứu sinh tiến sĩ Thitiwoot Sethapanichsakul thuộc Khoa Khoa học Trái đất, Đại học UCL của Anh nhận định, môi trường sống của loài này có thể là vùng khô hạn, tương tự xa-van hoặc cây bụi.

Ông Thitiwoot Sethapanichsakul cho biết: “Nó có thể dành phần lớn thời gian để ăn lá trên các ngọn cây. Với trọng lượng tối đa khoảng 27 tấn, loài này gần như không phải lo ngại về nguy cơ bị săn mồi. Chúng tôi biết có một loài ăn thịt khá lớn sống cùng thời, nhưng nó chỉ nặng khoảng 3 - 4 tấn, nhỏ bé hơn rất nhiều so với loài khổng lồ này”.

Quá trình xác định loài Nagatitan kéo dài suốt 10 năm với sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Đại học UCL (Anh), Đại học Mahasarakham, Đại học Công nghệ Suranaree và Bảo tàng Sirindhorn của Thái Lan, cùng sự hợp tác của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.

Theo các nhà khoa học, Thái Lan hiện là một trong những quốc gia có nhiều phát hiện khủng long tại châu Á, đứng thứ ba trong khu vực về số lượng phát hiện hóa thạch khủng long.

Phương Anh/VOV1
Thương hiệu “Jurassic” suốt ba thập kỷ: Sức hút khủng long không hồi kết
VOV.VN - Kể từ khi “Jurassic Park” ra mắt lần đầu vào năm 1993, hình ảnh khủng long đã chính thức bước ra khỏi trang sách khoa học để sống động trên màn ảnh rộng. Thương hiệu phim “Jurassic” đã trở thành một trong những loạt phim ăn khách nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu lên đến hơn 6 tỷ USD sau sáu phần phim chính thức.

Phát hiện dấu chân khủng long hóa thạch có niên đại khoảng 120 triệu năm
VOV.VN - Dấu chân khủng long hóa thạch từ đầu kỷ Phấn Trắng, khoảng 120 triệu năm trước, vừa mới được phát hiện tại vùng núi thuộc thị trấn Núi Khủng Long, thành phố Lộc Phong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Phát hiện hóa thạch khủng long quý hiếm có niên đại 130 triệu năm
VOV.VN - Hai bộ xương hóa thạch khủng long gần như còn nguyên vẹn có niên đại khoảng 130 triệu năm vừa được khai quật tại tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc.

Campuchia công bố phát hiện xương hóa thạch khủng long
VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Môi trường Campuchia - ông Net Pheaktra cho biết, hóa thạch được tìm thấy ở tỉnh Koh Kong, Campuchia là hóa thạch khủng long sau khi đã được chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích và xác nhận.

