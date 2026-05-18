Thái Lan siết an toàn đường sắt sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Bangkok

Cùng với việc đẩy nhanh công tác bồi thường, khắc phục hậu quả, các biện pháp siết chặt an toàn đường sắt đang được Thái Lan khẩn trương thảo luận và triển khai nhằm ngăn chặn sự cố tương tự.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 16/5.

Cập nhật về tiến độ điều tra, Tư lệnh Cảnh sát thủ đô Bangkok Siam Boonsom ngày 17/5 cho biết, lực lượng chức năng đang thu thập và phân tích chứng cứ thận trọng và toàn diện, bao gồm lời khai nhân chứng, hình ảnh camera an ninh, dữ liệu kỹ thuật từ hệ thống rào chắn đường sắt và hộp đen của đoàn tàu.

Đáng chú ý, cảnh sát Thái Lan cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy; các xét nghiệm chuyên sâu sẽ tiếp tục được thực hiện. Trong khi đó, nhân viên vận hành rào chắn có kết quả âm tính với ma túy.

Lực lượng pháp y cho biết, quá trình nhận dạng các nạn nhân chưa hoàn tất do tình trạng thi thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN và dự kiến sẽ công bố danh tính các nạn nhân vào ngày 19/5. Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA) tuyên bố chịu trách nhiệm và đang theo dõi sát tiến trình xác định danh tính nạn nhân để tiến hành bồi thường. BMTA cam kết bồi thường 1,5 triệu baht (khoảng 45.700 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và tối đa 500.000 baht (khoảng 15.300 USD) cho mỗi người bị thương, tùy mức độ thương tích.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt chỉ đạo tại hiện trường.

Cũng trong ngày 17/5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm công tác chăm sóc y tế và khắc phục thiệt hại được triển khai đầy đủ, toàn diện và công bằng.

Phát biểu với báo giới sau đó, ông Anutin nhấn mạnh, cần phải có giải pháp triệt để đối với các điểm giao cắt đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bao gồm nghiên cứu xây dựng hầm chui hoặc cầu vượt. Cơ quan điều tra cũng cho biết, đang làm việc chặt chẽ với Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) và các đơn vị liên quan để thảo luận, triển khai các biện pháp siết chặt an toàn đường sắt, không để các sự cố tương tự tái diễn.

Vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra vào ngày 16/5 tại giao lộ Asoke - Phetchaburi, trung tâm thành phố Bangkok, khiến 8 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn tại các điểm giao cắt đường sắt ở thủ đô.