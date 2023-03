Tham mưu trưởng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ tới Syria

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã đến thăm Syria để đánh giá các nỗ lực chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau gần 8 năm triển khai, cũng như xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ tại Syria khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào.

Phát biểu trước các phóng viên, Tướng Milley bày tỏ tin tưởng các lực lượng Mỹ và các đối tác Syria do người Kurd lãnh đạo đang đạt được tiến bộ trong việc đảm bảo đánh bại IS lâu dài.

Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley. (Ảnh: al-ain)

Hiện Mỹ đang triển khai hàng trăm binh sĩ như một phần của liên minh do nước này lãnh đạo chống lại IS tại các khu vực ở miền bắc và đông bắc Syria do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát.

Trong những năm qua, các lực lượng Mỹ đã thành công trong việc loại bỏ hoặc bắt giữ các thủ lĩnh cấp cao IS trong một số chiến dịch, trong đó nổi bật nhất là vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi vào tháng 10/2019, sau đó là vụ tiêu diệt Abu Ibrahim al-Qurashi vào tháng 2/2022 tại tỉnh Idlib, ở Tây Bắc Syria.

Tổ chức khủng bố IS nổi lên và nắm quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq vào năm 2014. Tổ chức này đã bị đánh bại và mất tất cả các khu vực kiểm soát chính tại Iraq vào năm 2017 và Syria vào năm 2019. Tuy nhiên, các thành viên của IS vẫn đang lẩn trốn và tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào lực lượng an ninh ở hai quốc gia này./.