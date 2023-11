Thêm 17 con tin được phóng thích, hàng cứu trợ tiếp tục vào Gaza

Đây là nhóm con tin thứ 3 mà Hamas phóng thích theo cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại Gaza kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ sáng 24/11. Tương tự như đợt phóng thích con tin thứ hai hôm 25/11, trong đợt phóng thích mới nhất, Hamas trả tự do cho 13 người Israel và 4 người nước ngoài. Trong đợt phóng thích con tin đầu tiên hôm 24/11, Hamas trả tự do cho 20 con tin, gồm 13 người Israel và 11 người nước ngoài.

Toàn bộ con tin đều được phóng thích theo cùng một kịch bản là Hamas bàn giao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Gaza, sau đó ICRC đưa số con tin này sang bán đảo Sinai của Ai Cập. Từ Sinai, các con tin Israel được quân đội nước này đưa trở về Tel Aviv, trong khi những người nước ngoài được bàn giao cho các cơ quan đại diện ngoại giao quốc gia có công dân.

Trao đổi con tin và tù nhân tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Về vấn đề trả tự do cho các tù nhân Palestine, Cục Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) chiều qua cho biết cơ quan này đã nhận được danh sách 39 tù nhân Palestine thuộc diện được trả tự do ngày 26/11. Trước đó, trong hai ngày 24 và 25/11, chính quyền Israel đã trả tự do cho tổng cộng 78 tù nhân Palestine, tức mỗi ngày 39 người, đều là trẻ vị thành viên và phụ nữ.

Về tình hình cứu trợ nhân đạo, trong ngày hôm qua, ngày hiệu lực thứ 3 của lệnh ngừng bắn, Tổ chức Chữ thập đỏ Ai Cập phối hợp với các bên liên quan, chuyển vào dải Gaza thêm 80 chuyến hàng hóa cùng 7 xe chở nhiên liệu. Toàn bộ số hàng hóa này đều được chuyển qua cửa khẩu Rafah dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế liên quan.

Cho đến hết đêm 26/11, lệnh ngừng bắn tại Gaza cơ bản được cả hai bên tuân thủ một cách nghiêm túc. Theo truyền thông khu vực, giới chức Ai Cập và Qatar đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo lệnh ngừng bắn tiếp tục được tuân thủ trong ngày hiệu lực cuối cùng là hôm nay (27/11), đồng thời tìm kiếm khả năng kéo dài thêm thời gian ngừng bắn.