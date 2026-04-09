Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS sau vụ nổ súng gần Lãnh sự quán Israel

Thứ Năm, 06:38, 09/04/2026
VOV.VN - Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 200 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô toàn quốc.

Thông báo bắt giữ gần 200 nghi phạm IS, được Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek công bố trên mạng xã hội X ngày 8/4 một ngày sau vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng gần Lãnh sự quán Israel ở Istanbul, đô thị lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Akin Gurlek cho biết, các thủ tục pháp lý đối với các nghi phạm đã được khởi động, trong khi chiến dịch chống IS sẽ diễn ra chặt chẽ.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng súng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 (Ảnh: REUTERS)

Trong vụ nổ súng gần lãnh sự quán Israel ở Istanbul hôm 7/4, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt chết 1 nghi phạm và bắn bị thương 2 phần tử khác. Một số nguồn tin nhận định vụ tấn công do IS tiến hành. Tuy nhiên, danh tính các nghi phạm cũng như tên gọi của tổ chức vũ trang liên quan, chưa được công bố.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 357 nghi phạm khủng bố IS

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tấn công trấn áp khủng bố quy mô lớn trên toàn lãnh thổ, hôm 30/12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thêm hàng chục cuộc bố ráp, bắt giữ hơn 100 nghi phạm là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/9 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 161 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ trong ít ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/9 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 161 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ trong ít ngày.

3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các phần tử khủng bố IS
3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các phần tử khủng bố IS

VOV.VN - Ít nhất 3 cảnh sát và 6 phần tử khủng bố IS đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng ác liệt xảy ra sáng nay (29/12) tại Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia Trung Đông đang đẩy mạnh chiến dịch tiễu trừ khủng bố trên toàn lãnh thổ.

3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các phần tử khủng bố IS

3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các phần tử khủng bố IS

VOV.VN - Ít nhất 3 cảnh sát và 6 phần tử khủng bố IS đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng ác liệt xảy ra sáng nay (29/12) tại Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia Trung Đông đang đẩy mạnh chiến dịch tiễu trừ khủng bố trên toàn lãnh thổ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 115 nghi phạm khủng bố IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 115 nghi phạm khủng bố IS

VOV.VN - Ngày 25/12, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 115 nghi phạm là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 115 nghi phạm khủng bố IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 115 nghi phạm khủng bố IS

VOV.VN - Ngày 25/12, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 115 nghi phạm là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

