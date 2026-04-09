Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS sau vụ nổ súng gần Lãnh sự quán Israel

Thông báo bắt giữ gần 200 nghi phạm IS, được Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek công bố trên mạng xã hội X ngày 8/4 một ngày sau vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng gần Lãnh sự quán Israel ở Istanbul, đô thị lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Akin Gurlek cho biết, các thủ tục pháp lý đối với các nghi phạm đã được khởi động, trong khi chiến dịch chống IS sẽ diễn ra chặt chẽ.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng súng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 (Ảnh: REUTERS)

Trong vụ nổ súng gần lãnh sự quán Israel ở Istanbul hôm 7/4, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt chết 1 nghi phạm và bắn bị thương 2 phần tử khác. Một số nguồn tin nhận định vụ tấn công do IS tiến hành. Tuy nhiên, danh tính các nghi phạm cũng như tên gọi của tổ chức vũ trang liên quan, chưa được công bố.