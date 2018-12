Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch truy quét khủng bố IS trước đêm giao thừa

Những kẻ tình nghi đều là người nước ngoài, bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố tại Ankara trước thềm Năm mới. Báo cáo cho biết, cảnh sát đã bắt giữ được một số tài liệu bất hợp pháp trong cuộc truy quét. Cảnh sát vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 52 phần tử tình nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng, đều có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu do các tay súng IS thực hiện kể từ năm 2005. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng cường các chiến dịch chống mạng lưới IS trên toàn đất nước./.