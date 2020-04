Thống đốc New York (Mỹ) kêu gọi đẩy nhanh sản xuất bộ xét nghiệm

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để đẩy nhanh việc sản xuất các bộ xét nghiệm và vật tư y tế.

Ảnh minh họa: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, ông Cuomo cho rằng Tổng thống Trump nên sử dụng luật pháp để buộc các nhà sản xuất chế tạo những sản phẩm nêu trên.

Thống đốc Cuomo nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại, cần sự huy động các nguồn lực ở mức chưa từng có và cho biết bang New York chỉ có thể tiến hành vài nghìn xét nghiệm mỗi tuần. Hiện có 9 triệu người New York muốn quay lại làm việc và do vậy cần nhiều hơn vài nghìn xét nghiệm mỗi tuần để điều đó xảy ra sớm.

Theo ông Cuomo, những công ty thuộc khu vực tư nhân hiện đã có các công cụ xét nghiệm, nhưng họ không có nguồn lực để chuyển sang sản xuất ở tầm vĩ mô mà không cần sự giúp đỡ từ Chính phủ Liên bang.

Các chuyên gia y tế công cộng cho biết, xét nghiệm trên diện rộng là chìa khóa để mở cửa lại nền kinh tế, tuy nhiên hiện vẫn chưa đủ phòng thí nghiệm có năng lực ở Mỹ để tiến hành hàng triệu xét nghiệm mỗi tuần./.