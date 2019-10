Thủ tướng Australia cam kết tiếp tục cuộc chiến chống IS

Chính phủ Australia ngày hôm nay (28/10) đã lên tiếng hoan nghênh các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục sát cánh cùng các lực lượng quốc tế trong cuộc chiến chống IS.

Thủ tướng Australia. Ảnh: The Australian.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ công bố đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, cái chết của trùm khủng bố al-Baghdadi là một đòn đánh mạnh vào tổ chức thánh chiến IS, một bước đi quan trọng nhằm ngăn chặn sự hồi sinh của IS, nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Ông Scott Morrison cho rằng, IS và hệ tư tưởng biến thái của tổ chức khủng bố này sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh ở khu vực Trung Đông và trên thế giới.Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác và cộng đồng quốc tế chống lại IS, bao gồm ngăn chặn tài chính và ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng internet làm công cụ tuyển dụng và tuyên truyền.

Bộ Ngoại giao Australia cũng ra thông cáo khẳng định, trùm khủng bố al-Baghdadi đã truyền cảm hứng và chỉ đạo các cuộc tấn công hèn nhát của IS chống lại thường dân vô tội trên khắp thế giới, trong đó có người dân Australia. Trùm khủng bố al-Baghdadi đã ra lệnh thanh trừng sắc tộc và phạm tội ác chống lại loài người.

Tháng 8/2014, Australia là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia liên minh toàn cầu chống IS, đồng thời cử quân đội tham gia cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria. Hiện Australia vẫn duy trì khoảng 450 binh sĩ tại Iraq./.