Thủ tướng Ba Lan kêu gọi tăng cường đoàn kết đối phó những thách thức từ Nga

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, tương lai của châu Âu và Ukraine sẽ phụ thuộc vào mức độ các nước bảo vệ sự đoàn kết châu Âu và tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, các quốc gia ở sườn phía đông NATO cần được đại diện đầy đủ trong các cuộc thảo luận tại các diễn đàn quốc tế. Nếu không có sự tham gia của Ba Lan, các nước Baltic cũng như Romania, châu Âu khó có thể đối phó hiệu quả với thách thức từ Nga. Ba Lan cam kết nỗ lực để bảo vệ sự đoàn kết châu Âu, cũng như đảm bảo lập trường của những quốc gia sườn đông được ghi nhận trong mọi quyết định liên quan đến an ninh châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Tusk lưu ý, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara sắp tới cũng sẽ là bước đi cấp thiết nhằm đối phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp của lãnh đạo các nước sườn đông NATO, bên lề Hội nghị Tái thiết Ukraine tại thành phố Gdańsk, Thủ tướng Tusk cảnh báo, các nước giáp biên giới với Nga có thể sẽ phải chuẩn bị cho nhiều hình thức leo thang khác nhau trong những tuần và tháng tới khi sườn phía đông của NATO đối mặt với tình hình an ninh ngày càng biến động nhanh chóng.

Về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Thủ tướng Ba Lan khẳng định, sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Theo ông, tất cả các nước đều cùng chung quan điểm cho rằng, sự hiện diện và hợp tác của Mỹ phục vụ cho an ninh châu Âu và lập trường về vấn đề này sẽ được trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara vào tháng 7 tới. Thủ tướng Tusk cũng kêu gọi các nước đồng minh NATO tăng chi tiêu quân sự để nâng cao năng lực phòng thủ của mỗi quốc gia và của châu Âu.

Thủ tướng Tusk lưu ý, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara sắp tới cũng sẽ là bước đi cấp thiết nhằm đối phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp của lãnh đạo các nước sườn đông NATO, bên lề Hội nghị Tái thiết Ukraine tại thành phố Gdańsk, Thủ tướng Tusk cảnh báo, các nước giáp biên giới với Nga có thể sẽ phải chuẩn bị cho nhiều hình thức leo thang khác nhau trong những tuần và tháng tới khi sườn phía đông của NATO đối mặt với tình hình an ninh ngày càng biến động nhanh chóng.

Về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Thủ tướng Ba Lan khẳng định, sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Theo ông, tất cả các nước đều cùng chung quan điểm cho rằng, sự hiện diện và hợp tác của Mỹ phục vụ cho an ninh châu Âu và lập trường về vấn đề này sẽ được trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara vào tháng 7 tới. Thủ tướng Tusk cũng kêu gọi các nước đồng minh NATO tăng chi tiêu quân sự để nâng cao năng lực phòng thủ của mỗi quốc gia và của châu Âu.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia sườn phía đông của NATO đang nỗ lực phối hợp nhằm đối phó với các thách thức từ Nga, đồng thời chuẩn bị hiệu quả cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara sắp tới.