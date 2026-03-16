中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

Thứ Hai, 06:18, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/3, Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo, nguy cơ Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là “Polexit” đang trở thành một "mối đe dọa thực sự", đồng thời cáo buộc Tổng thống Nawrocki và các đảng đối lập cánh hữu đang dẫn dắt đất nước tiến gần hơn đến việc rời khỏi Khối.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng, việc Tổng thống Nawrocki phủ quyết kế hoạch sử dụng chương trình SAFE của EU có thể là bước đi hướng tới nỗ lực đưa Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu (“Polexit") trong tương lai. Quyết định này không chỉ làm chậm quá trình hiện đại hóa quân đội của Ba Lan mà còn gửi đi thông điệp rằng, Warsaw đang tự cô lập khỏi các cơ chế hợp tác chung của châu Âu. Điều này có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Ba Lan trong Liên minh, cũng như vai trò và lợi ích mà tư cách thành viên EU mang lại.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Ông Tusk lưu ý, “Polexit” cũng đang được thúc đẩy bởi sự phối hợp ngầm giữa các nhóm cực hữu châu Âu nhằm phá vỡ sự đoàn kết của EU. Nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định, ông sẽ nỗ lực hành động để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất, đồng thời kêu gọi các lực lượng trung dung và thân châu Âu đoàn kết chống lại xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Lời cảnh báo của Thủ tướng Tusk nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước Ba Lan Wojciech Balczun, trong đó nhấn mạnh việc Ba Lan rời khỏi EU là một ý tưởng không thực tế. Trong lịch sử, Ba Lan đã phải trả giá đắt vì những ý tưởng như vậy và lần này sẽ không để điều đó xảy ra.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy người dân Ba Lan vẫn chưa sẵn sàng cho việc rời khỏi EU, trong đó chỉ khoảng từ 10% đến 25% người được hỏi bày tỏ ý kiến ủng hộ Polexit. Đa số người dân tin tưởng rằng, việc tiếp tục là thành viên của EU là quyết định tốt nhất cho an ninh, kinh tế và vị thế quốc tế của Ba Lan.

Xung đột Iran leo thang đe dọa kinh tế EU thế nào?

VOV.VN - Hôm nay (9/3), các nhà lãnh đạo của một số quốc gia Trung Đông và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến có cuộc gặp tại Bỉ nhằm trao đổi về những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng của cuộc xung đột bùng phát tại Iran và đang lan nhanh ra khu vực.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Ba Lan Polexit EU Donald Tusk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga thêm 6 tháng
EU gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt, nhằm vào các cá nhân và tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, thêm 6 tháng.

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga thêm 6 tháng

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt, nhằm vào các cá nhân và tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, thêm 6 tháng.

EU cảnh cáo đáp trả "không khoan nhượng" nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận thuế quan 2025
EU cảnh cáo đáp trả "không khoan nhượng" nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận thuế quan 2025

VOV.VN - Ngày 12/03, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ phản ứng quyết liệt trước bất kỳ hành vi nào từ phía Mỹ nhằm phá vỡ thỏa thuận thương mại đã ký kết vào mùa hè năm 2025.

EU cảnh cáo đáp trả "không khoan nhượng" nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận thuế quan 2025

EU cảnh cáo đáp trả "không khoan nhượng" nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận thuế quan 2025

VOV.VN - Ngày 12/03, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ phản ứng quyết liệt trước bất kỳ hành vi nào từ phía Mỹ nhằm phá vỡ thỏa thuận thương mại đã ký kết vào mùa hè năm 2025.

EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?
EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?

VOV.VN - Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt nguồn tài chính vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng sự hậu thuẫn của nhóm quốc gia Bắc Âu và Baltic nhiều khả năng sẽ giúp chính quyền Ukraine duy trì chiến sự với Nga trong ngắn hạn.

EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?

EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?

VOV.VN - Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt nguồn tài chính vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng sự hậu thuẫn của nhóm quốc gia Bắc Âu và Baltic nhiều khả năng sẽ giúp chính quyền Ukraine duy trì chiến sự với Nga trong ngắn hạn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ