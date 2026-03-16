Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng, việc Tổng thống Nawrocki phủ quyết kế hoạch sử dụng chương trình SAFE của EU có thể là bước đi hướng tới nỗ lực đưa Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu (“Polexit") trong tương lai. Quyết định này không chỉ làm chậm quá trình hiện đại hóa quân đội của Ba Lan mà còn gửi đi thông điệp rằng, Warsaw đang tự cô lập khỏi các cơ chế hợp tác chung của châu Âu. Điều này có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Ba Lan trong Liên minh, cũng như vai trò và lợi ích mà tư cách thành viên EU mang lại.

Ông Tusk lưu ý, “Polexit” cũng đang được thúc đẩy bởi sự phối hợp ngầm giữa các nhóm cực hữu châu Âu nhằm phá vỡ sự đoàn kết của EU. Nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định, ông sẽ nỗ lực hành động để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất, đồng thời kêu gọi các lực lượng trung dung và thân châu Âu đoàn kết chống lại xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Lời cảnh báo của Thủ tướng Tusk nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước Ba Lan Wojciech Balczun, trong đó nhấn mạnh việc Ba Lan rời khỏi EU là một ý tưởng không thực tế. Trong lịch sử, Ba Lan đã phải trả giá đắt vì những ý tưởng như vậy và lần này sẽ không để điều đó xảy ra.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy người dân Ba Lan vẫn chưa sẵn sàng cho việc rời khỏi EU, trong đó chỉ khoảng từ 10% đến 25% người được hỏi bày tỏ ý kiến ủng hộ Polexit. Đa số người dân tin tưởng rằng, việc tiếp tục là thành viên của EU là quyết định tốt nhất cho an ninh, kinh tế và vị thế quốc tế của Ba Lan.