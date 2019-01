Thủ tướng Campuchia hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

PC_Article_AfterShare_1

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 20 đến 23/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 21/1 có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân hoa xã.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, thời gian qua quan hệ hai nước luôn phát triển ở mức độ cao và được thể hiện qua sự phối hợp trao đổi mật thiết giữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hiện tại, quan hệ Trung Quốc – Campuchia đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, Trung Quốc mong muốn nỗ lực cùng Campuchia xây dựng cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược, làm rõ hơn nữa trọng điểm hợp tác, xây dựng quy hoạch phát triển, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Campuchia lên tầm cao mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ Campuchia đi trên con đường phát triển phù hợp với tình hình của nước mình, đồng thời hy vọng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển. Trên nền tảng đã có, hai nước cần tăng cường hợp tác trên bốn lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, an ninh và nhân văn, cần tăng cường giao lưu cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước, mở rộng giao lưu các cấp đặc biệt là giữa cơ quan lập pháp, chính đảng, cũng như chính quyền địa phương giữa hai nước. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác, trao đổi trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc – ASEAN, hợp tác Lan Thương – Me Kong…

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được sau 40 năm cải cách mở cửa, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, nước này sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn. Thủ tướng Campuchia cho rằng, thời gian qua hợp tác chiến lược toàn diện và quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia – Trung Quốc không ngừng được củng cố, đẩy mạnh, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với Campuchia. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như đời sống dân sinh, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, cơ sở hạ tầng… tăng cường phối hợp trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời hiểu và ủng hộ các vấn đề quan trọng của mỗi bên.

Dự kiến, trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ có cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc như Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư./.

