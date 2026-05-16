Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, thông tin này “hoàn toàn sai sự thật”. Ông nhấn mạnh, chính phủ không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp đặt các hạn chế đối với việc đi ra nước ngoài của công dân Ấn Độ. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ khẳng định, nước này vẫn cam kết cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bài đăng trên X của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15/5. Ảnh chụp màn hình

Phản hồi của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi một số cơ quan truyền thông dẫn nguồn tin cho rằng, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đang thảo luận về khả năng áp thuế hoặc phụ phí tạm thời đối với các chuyến đi nước ngoài. Mục tiêu được cho là nhằm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng cao và chi phí nhập khẩu năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông.

Đây được xem là động thái hiếm hoi khi Thủ tướng Modi trực tiếp lên tiếng bác bỏ một thông tin xuất hiện trên truyền thông.

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 10/5, Thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế các khoản chi chưa thật sự cần thiết như mua vàng hoặc các chuyến đi nước ngoài không cấp bách để tiết kiệm ngoại hối, đồng thời tăng cường đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng, làm việc từ xa và đẩy mạnh sử dụng xe điện nhằm giảm tác động của biến động năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế.