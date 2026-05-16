  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài

Thứ Bảy, 19:12, 16/05/2026
VOV.VN - Hôm qua (15/5), Thủ tướng Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí hoặc các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với những áp lực kinh tế do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, thông tin này “hoàn toàn sai sự thật”. Ông nhấn mạnh, chính phủ không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp đặt các hạn chế đối với việc đi ra nước ngoài của công dân Ấn Độ. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ khẳng định, nước này vẫn cam kết cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bài đăng trên X của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15/5. Ảnh chụp màn hình

Phản hồi của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi một số cơ quan truyền thông dẫn nguồn tin cho rằng, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đang thảo luận về khả năng áp thuế hoặc phụ phí tạm thời đối với các chuyến đi nước ngoài. Mục tiêu được cho là nhằm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng cao và chi phí nhập khẩu năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông.

Đây được xem là động thái hiếm hoi khi Thủ tướng Modi trực tiếp lên tiếng bác bỏ một thông tin xuất hiện trên truyền thông.

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 10/5, Thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế các khoản chi chưa thật sự cần thiết như mua vàng hoặc các chuyến đi nước ngoài không cấp bách để tiết kiệm ngoại hối, đồng thời tăng cường đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng, làm việc từ xa và đẩy mạnh sử dụng xe điện nhằm giảm tác động của biến động năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế.

 

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Thế kỷ 21 thuộc về ASEAN và Ấn Độ

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN lần thứ 22 ngày 26/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi một lần nữa khẳng định, tầm quan trọng của mối quan hệ Ấn Độ - ASEAN trong tổng thể các mối quan hệ toàn cầu hiện nay.

Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi

VOV.VN - Ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tập trung thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 23 vào tháng 12 năm nay.

Thủ tướng Modi: Quan hệ Ấn - Trung góp phần vào hòa bình và thịnh vượng toàn cầu

VOV.VN - Tại buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Thủ đô New Delhi chiều 19/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, quan hệ song phương Ấn Độ - Trung Quốc ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng sẽ đóng góp đáng kể cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

