Thủ tướng New Zealand tuyên bố sắp từ chức

New Zealand công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu NZD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 14/12, sau bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine trước Quốc hội New Zealand, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu USD New Zealand (NZD) dành cho Ukraine.