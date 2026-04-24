Thủ tướng Romania công bố Nội các mới sau khi liên minh rạn nứt

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Bolojan bác bỏ khả năng từ chức, đồng thời cho biết các bộ trưởng mới có thể nhậm chức chậm nhất vào đầu tuần tới. Ông Bolojan nhấn mạnh, Romania đang ở thời điểm quan trọng, cần đảm bảo sự ổn định và tính liên tục của bộ máy nhà nước. Việc các quan chức cấp cao nộp đơn từ chức trong bối cảnh Romania đang phải đối mặt với áp lực kép từ lạm phát leo thang và những yêu cầu khắt khe về cải cách của EU là hành động thiếu trách nhiệm, có nguy cơ làm tê liệt hoạt động của bộ máy hành chính. Nhà lãnh đạo Romania khẳng định, việc bổ nhiệm các bộ trưởng mới sẽ giúp chính phủ vận hành đầy đủ và không bị gián đoạn trong bối cảnh tình hình biến động hiện nay.

Thủ tướng Romania Ilie Bolojan (Ảnh: Reuters)

Trước đó, 7 quan chức đảng Dân chủ Xã hội (PSD) - lực lượng lớn nhất trong liên minh cầm quyền, đã nộp đơn từ chức, trong đó có 1 Phó Thủ tướng và 6 bộ trưởng, khiến chính phủ đương nhiệm mất thế đa số tại Quốc hội và trở thành chính phủ thiểu số.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội, PSD cho rằng Thủ tướng Bolojan không còn nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ nên cần đặt vấn đề về tính chính danh của chính phủ. Ngoài ra, đảng này cũng để ngỏ khả năng tham gia chính phủ mới có quan điểm ủng hộ Liên minh châu Âu (EU). Theo Hiến pháp Romania, khi thành phần chính phủ thay đổi, Thủ tướng có 45 ngày để tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Tuyên bố của Thủ tướng Romania được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Âu này đang đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách lớn nhất trong EU. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ của Thủ tướng Ilie Bolojan đã thông qua một gói cải cách tài khóa toàn diện với biện pháp tăng thuế gây nhiều tranh cãi, dẫn đến sự rạn nứt trong liên minh cầm quyền.