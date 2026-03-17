Thủ tướng Slovakia chỉ trích EU bỏ quên lợi ích các nước thành viên trước Ukraine

Trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Fico cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài gần 45 phút với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, hai bên đã thảo luận về vấn đề khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba tại Ukraine.

Ông Fico nhắc lại lập trường phản đối của chính phủ đối với quyết định đơn phương của Ukraine về việc ngừng vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba, cho rằng động thái này đã gây thiệt hại cho Slovakia và Hungary khi làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thiết yếu của hai nước. Theo ông, EU cần gây áp lực để Ukraine khôi phục nguồn cung dầu mà Slovakia được quyền nhận theo các thỏa thuận hiện hành cho đến năm 2027.

Thủ tướng Slovakia cũng bày tỏ sự thất vọng với Ủy ban châu Âu vì chưa đưa ra các biện pháp cụ thể và kịp thời nhằm giải quyết vấn đề giá điện tăng cao, bất chấp những yêu cầu nhiều lần từ các thủ tướng và nguyên thủ quốc gia trong EU.

Trước đó, Ukraine đã tạm ngừng vận chuyển tài nguyên năng lượng qua đường ống Druzhba sau sự cố xảy ra ngày 27/1. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình chặn các chuyến hàng nhằm giành lợi thế trong đàm phán chính trị. Hai nước này sau đó quyết định đình chỉ việc cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine để đáp trả động thái trên.