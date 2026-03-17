中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Slovakia chỉ trích EU bỏ quên lợi ích các nước thành viên trước Ukraine

Thứ Ba, 05:31, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) không được phép ưu tiên lợi ích của Ukraine hơn các quốc gia thành viên như Slovakia và Hungary, trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này.

Trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Fico cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài gần 45 phút với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, hai bên đã thảo luận về vấn đề khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba tại Ukraine.

Ông Fico nhắc lại lập trường phản đối của chính phủ đối với quyết định đơn phương của Ukraine về việc ngừng vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba, cho rằng động thái này đã gây thiệt hại cho Slovakia và Hungary khi làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thiết yếu của hai nước. Theo ông, EU cần gây áp lực để Ukraine khôi phục nguồn cung dầu mà Slovakia được quyền nhận theo các thỏa thuận hiện hành cho đến năm 2027.

Thủ tướng Slovakia cũng bày tỏ sự thất vọng với Ủy ban châu Âu vì chưa đưa ra các biện pháp cụ thể và kịp thời nhằm giải quyết vấn đề giá điện tăng cao, bất chấp những yêu cầu nhiều lần từ các thủ tướng và nguyên thủ quốc gia trong EU.

Trước đó, Ukraine đã tạm ngừng vận chuyển tài nguyên năng lượng qua đường ống Druzhba sau sự cố xảy ra ngày 27/1. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình chặn các chuyến hàng nhằm giành lợi thế trong đàm phán chính trị. Hai nước này sau đó quyết định đình chỉ việc cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine để đáp trả động thái trên.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine và Slovakia điện đàm giữa căng thẳng liên quan đến đường ống Druzhba

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, ông và Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm để thảo luận các vấn đề liên quan đến gián đoạn đường ống Druzhba, đồng thời nhấn mạnh những bất đồng sâu sắc giữa hai bên về tình trạng của đường ống dẫn dầu quan trọng này.

Slovakia chính thức ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/2, Thủ tướng Slovakia Fico tuyên bố, nước này quyết định ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ yêu cầu nào từ phía Kiev nhằm ổn định mạng lưới năng lượng cũng sẽ không được Bratislava đáp ứng.

Slovakia cảnh báo sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm qua (21/2) cảnh báo sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đến Slovakia không được khôi phục.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ