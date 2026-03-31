Thuế quan đẩy giá rượu tăng, người tiêu dùng Mỹ chuyển hướng lựa chọn

Thứ Ba, 05:53, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu đang khiến giá rượu tăng cao, buộc nhiều nhà hàng và nhà bán lẻ tại Mỹ phải điều chỉnh thực đơn và nguồn cung.

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp Mỹ, nhiều loại champagne và rượu vang sủi bọt như cremant của Pháp vốn phổ biến trong thực đơn rượu tại các nhà hàng và quán bar đang dần bị loại bỏ do chi phí tăng cao. Bà Kristen Goceljak, Giám đốc phụ trách phân phối rượu vang thuộc Tập đoàn kinh doanh dịch vụ ăn uống và khách sạn Kent Hospitality Group cho biết, giá một số sản phẩm rượu nhập khẩu đã tăng từ 3-5USD mỗi chai, trong khi nhiều nhà cung cấp thông báo mức tăng có thể lên tới 20% trong năm nay.

Các doanh nghiệp Mỹ cho biết, mức thuế áp dụng đối với hàng hóa châu Âu hiện ở khoảng 10-15% đã khiến chi phí nhập khẩu tăng đáng kể, buộc các cơ sở kinh doanh phải chuyển sang các lựa chọn giá thấp hơn hoặc ưu tiên rượu sản xuất trong nước.

thue quan day gia ruou tang, nguoi tieu dung my chuyen huong lua chon hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo giới phân tích, giá bán lẻ một số dòng rượu nhập khẩu đã tăng từ 5-12% trong năm 2025 và có thể tiếp tục tăng trong năm 2026. Các cơ sở kinh doanh cũng đang điều chỉnh danh mục sản phẩm, thu hẹp các mặt hàng nhập khẩu và cân đối với hàng nội địa.

Số liệu cho thấy lượng tiêu thụ rượu nhập khẩu giảm khoảng 8% trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 1, trong khi rượu nội địa chỉ giảm 3%. Một số thương hiệu rượu nội địa như Josh Cellars ghi nhận doanh số tăng 8,3%, trong khi toàn ngành rượu giảm 3,6%.

Các cơ sở kinh doanh tại Mỹ cũng cho biết đang thay thế dần rượu châu Âu bằng sản phẩm trong nước, đồng thời điều chỉnh thực đơn để phù hợp với mức giá mà người tiêu dùng có thể chấp nhận, khoảng 10-12 USD mỗi ly rượu.

Trần Phương/VOV-Washington
Tổng thống Trump: Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan toàn cầu mới 15%

VOV.VN - Mỹ đã áp thuế quan mới từ ngày 24/2 ở mức 10% đối với tất cả hàng hóa không thuộc diện miễn trừ, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết. Mức thuế này được Tổng thống Donald Trump công bố lần đầu tiên vào ngày 20/2 thay vì mức 15% mà ông đã hứa một ngày sau đó.

VOV.VN - Ấn Độ hoãn cử phái đoàn sang Mỹ hoàn tất thỏa thuận thương mại tạm thời, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

