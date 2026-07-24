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Tiêm kích nghi là Su-57 của Nga rơi tại Moscow

Thứ Sáu, 06:42, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 23/7, một chiếc máy bay chiến đấu đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại khu vực Odintsovo, vùng Moscow.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Máy bay huấn luyện chiến đấu bị rơi trong lúc cất cánh và phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm và không nguy hiểm đến tính mạng. Máy nay rơi xuống khu vực đất trống và không có người ở nên không gây thiệt hại trên mặt đất”.

Một ủy ban của Bộ Quốc phòng đã được cử tới hiện trường để điều tra và nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được công bố là do trục trặc kỹ thuật. Uỷ ban này sẽ tiếp tục điều tra về việc có hay không các vi phạm liên quan đến an toàn bay.

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Địa điểm máy bay rơi (nguồn: báo Gazeta)

Truyền thông Nga đăng hình ảnh máy bay rơi xuống một cánh đồng gần làng  Lutsino, Odintsovo, vùng Moscow với cột khói đen dày đặc. Một số kênh Telegram dẫn nguồn tin cho biết phi công đã điều khiển máy bay tránh khu dân cư trước khi phóng ghế thoát hiểm. Truyền thông không nêu rõ máy bay cất cánh từ sân bay nào, song khu vực này có sân bay quân sự Kubinka, cách thủ đô Moscow khoảng 60 km về phía Tây.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố chủng loại máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, báo Kommersant dẫn nguồn tin cho biết chiếc máy bay bị rơi có thể là tiêm kích Su-57 thế hệ năm. Thông tin này hiện chưa được nhà chức trách Nga xác nhận.

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Su-57 bất ngờ đổi vai, Nga lộ chiến thuật mới đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã bắt đầu sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 trong nhiệm vụ đánh chặn UAV của Ukraine thay vì chủ yếu thực hiện các đòn tấn công tầm xa. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự điều chỉnh chiến thuật của Moscow nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược.

Hương Trà/VOV-Moscow
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