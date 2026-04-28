Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Thứ Ba, 15:58, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Tại phiên sơ thẩm, đại diện cơ quan kiểm sát Hàn Quốc cáo buộc bà Kim Keon Hee vi phạm Luật quỹ chính trị và Luật thị trường vốn do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán… và đã đề nghị mức án 15 năm tù khổ sai đối với bà Kim. Tuy nhiên, phía tòa án xác định cựu Đệ nhất phu nhân chỉ có hành vi vi phạm khi nhận một số món quà có giá trị lớn và đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù khổ sai.

Sau khi tiếp nhận đơn kháng cáo từ phía bà Kim Keon Hee, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã mở phiên phúc thẩm để xem xét lại bản án sơ thẩm, cùng các cáo buộc liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu của một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, bị cho là có liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong việc thu lợi bất chính từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thông qua các cuộc thăm dò dư luận và nhận hối lộ…

toa an han quoc xet xu phuc tham cuu De nhat phu nhan kim keon hee hinh anh 1
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa. Ảnh: Yonhap News

Trong một số diễn biến có liên quan, trong những ngày gần đây, tòa án Hàn Quốc đã tiến hành xét xử nhiều bị cáo trong vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk Yeol ban bố và thu hồi vào đêm 3/12/2024. Gần đây nhất, ngày 27/4, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã mở phiên xét xử Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sung-jae. Tại đây, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt đã đề nghị mức án 20 năm tù khổ sai dành cho bị cáo.

Ngày 24/4, cũng tại Tòa án trung ương thủ đô Seoul, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bị xét xử về cáo buộc chỉ đạo đưa thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên nhằm khiêu khích, tạo lý do ban bố lệnh thiết quân luật. Tại tòa, phía kiểm sát đã đề nghị mức án 30 năm tù khổ sai đối với ông Yoon.

Trước đó, ngày 19/2, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Yoon Suk Yeol với cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn” và đã tuyên mức án “tù khổ sai chung thân”, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Hoãn xét xử vụ vi phạm bầu cử của tân Tổng thống Hàn Quốc
VOV.VN - Hôm nay 9/6, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul chính thức thông báo sẽ tiếp tục tạm hoãn phiên xét xử tân Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc “vi phạm Luật bầu cử công chức”. Quyết định này giúp ông Lee Jae Myung tạm thời tránh được những rắc rối với pháp luật.

Tòa án Hàn Quốc tiếp tục xét xử hình sự cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
VOV.VN - Hôm nay 9/6, việc xét xử Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc được tiếp tục tiến hành tại Tòa án trung ương thủ đô Seoul.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa vì cáo buộc gây nội loạn
VOV.VN - Hôm nay (9/1) Tòa án trung ương Thủ đô Seoul - Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên nghị án dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”.

