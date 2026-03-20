Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề xuất với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột Iran

Thứ Sáu, 23:12, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, trong cuộc trao đổi với ông John Cole - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ , ông đã đưa ra một phương án riêng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran và nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là sớm kết thúc xung đột bằng con đường hòa bình.

Theo truyền thông Belarus, Tổng thống Lukashenko tiết lộ rằng ông đã trình bày với phía Mỹ quan điểm và cách tiếp cận của mình về việc kết thúc chiến sự tại Iran. Ông không muốn công khai chi tiết đề xuất, song khẳng định mục tiêu duy nhất là chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng khác. Tổng thống Belarus cho hay, phía Mỹ quan tâm đến cách nhìn của Belarus đối với tình hình khu vực, cũng như lập trường liên quan đến Nga và Trung Quốc.

Về phía Mỹ, đặc phái viên John Cole đánh giá cao quan điểm của Tổng thống Belarus, coi đây là góc nhìn khác biệt và có giá trị, đồng thời cho biết sẽ báo cáo đầy đủ nội dung trao đổi với chính quyền Mỹ.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tổng thống Zelensky: Nga lợi dụng lãnh thổ Belarus để vượt qua phòng tuyến Ukraine
Tổng thống Zelensky: Nga lợi dụng lãnh thổ Belarus để vượt qua phòng tuyến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang sử dụng các khu chung cư dân sự trên lãnh thổ Belarus – đồng minh thân cận của Moscow để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, qua đó tìm cách né tránh hệ thống phòng thủ của Kiev.

Tổng thống Zelensky: Nga lợi dụng lãnh thổ Belarus để vượt qua phòng tuyến Ukraine

Tổng thống Zelensky: Nga lợi dụng lãnh thổ Belarus để vượt qua phòng tuyến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang sử dụng các khu chung cư dân sự trên lãnh thổ Belarus – đồng minh thân cận của Moscow để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, qua đó tìm cách né tránh hệ thống phòng thủ của Kiev.

Tổng thống Belarus: Nga sắp công bố "đề xuất rất tốt" để chấm dứt xung đột Ukraine
Tổng thống Belarus: Nga sắp công bố "đề xuất rất tốt" để chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đề xuất này đã được Mỹ ủng hộ rộng rãi.

Tổng thống Belarus: Nga sắp công bố "đề xuất rất tốt" để chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Belarus: Nga sắp công bố "đề xuất rất tốt" để chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đề xuất này đã được Mỹ ủng hộ rộng rãi.

Tổng thống Putin nêu mục đích cuộc tập trận Zapad-2025 với Belarus
Tổng thống Putin nêu mục đích cuộc tập trận Zapad-2025 với Belarus

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (16/9) đã tới vùng Nizhny Novgorod để giám sát cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Nga và Belarus mang tên Zapad 2025.

Tổng thống Putin nêu mục đích cuộc tập trận Zapad-2025 với Belarus

Tổng thống Putin nêu mục đích cuộc tập trận Zapad-2025 với Belarus

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (16/9) đã tới vùng Nizhny Novgorod để giám sát cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Nga và Belarus mang tên Zapad 2025.

