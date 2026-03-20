Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề xuất với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột Iran

Theo truyền thông Belarus, Tổng thống Lukashenko tiết lộ rằng ông đã trình bày với phía Mỹ quan điểm và cách tiếp cận của mình về việc kết thúc chiến sự tại Iran. Ông không muốn công khai chi tiết đề xuất, song khẳng định mục tiêu duy nhất là chấm dứt chiến tranh.

Ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng khác. Tổng thống Belarus cho hay, phía Mỹ quan tâm đến cách nhìn của Belarus đối với tình hình khu vực, cũng như lập trường liên quan đến Nga và Trung Quốc.

Về phía Mỹ, đặc phái viên John Cole đánh giá cao quan điểm của Tổng thống Belarus, coi đây là góc nhìn khác biệt và có giá trị, đồng thời cho biết sẽ báo cáo đầy đủ nội dung trao đổi với chính quyền Mỹ.