Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 (giờ Mỹ) đã tiếp tục chỉ trích cách Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời tuyên bố chấm dứt quan hệ giữa Mỹ với tổ chức này.



Lời chỉ trích và tuyên bố này được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump đã có buổi họp báo về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Liên quan tới đại dịch Covid-19, ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã che giấu virus ở Vũ Hán khiến dịch bệnh lan ra toàn thế giới và khiến hơn 100.000 người dân Mỹ tử vong.

Theo Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc đã phớt lờ các nghĩa vụ báo cáo lên Tổ chức Y tế thế giới và gây sức ép buộc tổ chức này đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh. Hành động của Trung Quốc đã gây ra thiệt hại nặng nề về sinh mạng và kinh tế trên toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn Tổ chức Y tế thế giới trong khi chỉ đóng góp 40 triệu USD mỗi năm, còn Mỹ đóng góp tới gần 450 triệu USD. Ông Trump cũng chỉ trích vai trò của Tổ chức Y tế thế giới trong kiểm soát dịch bệnh và quyết định chấm dứt quan hệ với tổ chức này.

“Mỹ đã đề xuất các cải cách đối với WHO, nhưng tổ chức này đã từ chối hành động. Do đó, hôm nay, Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO và sẽ chuyển kinh phí cho các nhu cầu về y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác”, Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, thế giới cần câu trả lời và sự minh bạch từ Trung Quốc về virus SARS-CoV-2. Theo ông Trump, sự mất mát về sinh mạng và thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra là không thể tính được, chính vì vậy Trung Quốc cần có câu trả lời không chỉ đối với nước Mỹ mà cả thế giới./.