Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về làn sóng dịch Covid-19 thứ hai

Theo người đứng đầu nước Nga, mặc dù tình hình dịch bệnh đã ổn định, nhưng vẫn cần chuẩn bị trước làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể xảy đến vào mùa thu.



Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin nhận định, tình hình ở nước này nhìn chung ổn định. Ngay cả ở Matxcơva, nơi đầu tiên đối mặt với đại dịch, cũng như ở nhiều khu vực khác của Nga đã bắt đầu giảm dần số các trường hợp nhiễm mới hàng ngày.

Tổng thống V.Putin tại cuộc họp. (Ảnh: Tass)

Mặc dù sự tích cực này chưa nhanh như mong muốn, thậm chí chưa ổn định, nhưng dù sao cũng đang có. Đồng thời, theo người đứng đầu nước Nga, quan trọng là việc giảm đó là trên nền của việc tăng đáng kể số lượng các xét nghiệm, cho phép phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, không để biến chứng nặng. Nhờ đó, đã tránh được sự quá tải cho toàn bộ hệ thống y tế. Tổng thống Putin lưu ý rằng, trong số 165 nghìn giường đã được bố trí trên khắp cả nước để trợ giúp cho các bệnh nhân nặng thì bây giờ còn trống 55 nghìn, nghĩa là khả năng còn lâu mới cạn kiệt.

Tuy nhiên, Tổng thống V.Putin đã cảnh báo về làn sóng nhiễm bệnh thứ hai, có thể xảy ra vào mùa thu. Do đó, ông yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan liên quan cần có sự chuẩn bị: “Các đồng chí đã nói với tôi rằng, các làn sóng khác là có thể, bao gồm cả làn sóng thứ hai. Điều này cũng theo các dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Có lẽ mùa thu này: cuối tháng 10, tháng 11, đầu tháng 12. Tất nhiên, các đồng chí hãy nhìn theo cách cẩn thận nhất về những gì chúng ta cần và cần bao nhiêu. Các đồng chí biết rõ hơn, chúng ra cần bao nhiêu giường, bao nhiêu máy thở, oxy..v.v. Nhưng chúng ta chắc chắn nên có một nguồn dự trữ”.

Còn Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova cho rằng, căn cứ vào số liệu trong 3 tuần gần đây thì số ca tử vong nhiều nhất do dịch Covid-19 ở Nga dự kiến rơi vào tháng 5. Theo lời bà, các khả năng của hệ thống y tế của nước này cho phép chiến đấu cho mọi cuộc sống và đang cố gắng cứu tối đa số lượng bệnh nhân, nhưng căn bệnh và các bệnh mãn tính không phải lúc nào cũng kết thúc bằng một kết quả thuận lợi.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Golikova khẳng định, nước này chưa bao giờ che giấu về tử vong do dịch Covid-19. Tuy nhiên số liệu chính thức về các nguyên nhân tử vong trong tháng 4 thì chính quyền sẽ nhận được vào ngày 29/05. Điều này đã được quy định bởi kế hoạch liên bang về công tác thống kê.

Phó Thủ tướng Golikova nhấn mạnh:“Tôi muốn lưu ý rằng, không giống như các quốc gia khác, ở Nga trong tất cả 100% trường hợp giấy chứng tử y tế được cấp, trong đó đều ghi nhận tất cả tình hình, bao gồm cả địa điểm, lý do, v.v. Do đó, số liệu thống kê của Nga là liên tục. Khi thiết lập các nguyên nhân tử vong, chúng tôi tính đến tất cả các yêu cầu của WHO.”

Thống kê tỷ lệ tử vong ở Nga thời gian qua đã liên tục gây ra các câu hỏi và thậm chí các cáo buộc công khai rằng, dữ liệu không chính xác. Những nghi ngờ như vậy xuất hiện trên cơ sở các biểu đồ so sánh tình hình ở Nga và các quốc gia khác, nơi có các trường hợp tử vong chính thức do nhiễm dịch Covid-19 nhiều hơn, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh ở các nước đó, ngược lại, thấp hơn. Tính đến thời điểm này, tại Nga ghi nhận 3.249 ca tử vong do dịch Covid-19, số ca mắc là 326.448./.