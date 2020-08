Tổng thống Philippines thừa nhận “cạn” tiền hỗ trợ người dân chống Covid-19

Trong một bài phát biểu tối 2/8, Tổng thống Duterte cho biết: "Nếu phong tỏa Manila, các khu vực khác và toàn bộ Philippines thì sẽ không còn sự lây nhiễm nữa nhưng vấn đề là chúng tôi không còn tiền. Tôi không thể cung cấp lương thực và tiền cho người dân nữa".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: CNN

Đạo luật Bayanihan to Heal as One Act cho phép Tổng thống Philippines Duterte có thẩm quyền cung cấp gói trợ cấp từ 5.000 - 8.000 peso cho mỗi gia đình thu nhập nhấp 1 tháng/lần trong vòng 2 tháng trong đợt 1 của chương trình cải thiện đời sống xã hội. Có khoảng 18 triệu hộ gia đình nằm trong diện này.

Đợt 2 của chương trình này dự kiến gồm 8,5 triệu gia đình vẫn chưa nhận được hỗ trợ trong đợt đầu và nằm trong khu vực tăng cường cách ly xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Dù vậy, ngày 29/7, Bộ Phát triển và Phúc lợi xã hội Philippines cho biết, khoảng 6,9 triệu người trong diện hỗ trợ trong đợt 2 đã nhận được trợ cấp./.