Tổng thống Putin: Các biện pháp của Nga bắt đầu phát huy hiệu quả tích cực

Thứ Bảy, 06:16, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (15/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những biện pháp kinh tế mà Chính phủ Nga triển khai thời gian qua đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực, trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế tháng 3 ghi nhận tăng trưởng.

Phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá các quyết định và biện pháp hỗ trợ kinh tế được triển khai gần đây "đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực". Theo ông Putin, các số liệu thống kê tháng 3 cho thấy nền kinh tế đang có xu hướng dần phục hồi.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh ngay rằng, các biện pháp và quyết định được Chính phủ Liên bang Nga triển khai trong thời gian gần đây đã bắt đầu mang lại một số kết quả nhất định. Điều này được phản ánh qua các số liệu thống kê tích cực của tháng 3 năm nay. Nhìn chung, GDP của cả nước trong tháng 3 tăng thêm 1,8%.

tong thong putin cac bien phap cua nga bat dau phat huy hieu qua tich cuc hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin đề nghị: "Chính phủ tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho các vấn đề hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cần bảo đảm xu hướng tích cực đang hình thành, củng cố và mở rộng sang ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Cần để tăng trưởng kinh tế trở nên ổn định và bền vững hơn".

Theo số liệu được công bố tại cuộc họp, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện duy trì ở mức thấp kỷ lục 2,2%, hoạt động tiêu dùng và thương mại nội địa cũng ghi nhận đà tăng trưởng ở mức khá. Doanh thu bán buôn trong tháng 3 tăng 8%, còn bán lẻ tăng 6,2%. Theo giới chức Nga, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang cải thiện và tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực chính hỗ trợ nền kinh tế.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Vladimir Putin đề cập tới Diễn đàn kinh tế St. Petersburg dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Chương trình nghị sự của diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục duy trì quy mô lớn và tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi đối với doanh nghiệp Nga, đối tác quốc tế, cũng như định hướng phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động khó lường.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Thêm thách thức cho EU trong việc duy trì áp lực kinh tế với Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga sau khi Hungary sử dụng quyền phủ quyết. Kết quả đã phủ bóng lên nỗ lực của khối 27 nước thành viên nhằm thể hiện tình đoàn kết với Kiev đúng thời điểm tròn 4 năm cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga nổ ra (24/2/2022).

Ngoại trưởng Nga: Không thấy "tương lai tươi sáng" cho quan hệ kinh tế với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhưng không lạc quan về quan hệ kinh tế, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Nga đánh giá diễn biến kinh tế và lạm phát tại cuộc họp đầu năm 2026

VOV.VN - Tại phiên họp đầu tiên trong năm 2026 về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Putin đã nêu những kết quả kinh tế đã đạt được trong năm 2025 đồng thời đề ra các triển vọng phát triển kinh tế trong năm mới phù hợp với xu hướng của  thị trường trong nước và quốc tế. 

