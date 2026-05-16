Tổng thống Putin: Các biện pháp của Nga bắt đầu phát huy hiệu quả tích cực

Phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá các quyết định và biện pháp hỗ trợ kinh tế được triển khai gần đây "đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực". Theo ông Putin, các số liệu thống kê tháng 3 cho thấy nền kinh tế đang có xu hướng dần phục hồi.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh ngay rằng, các biện pháp và quyết định được Chính phủ Liên bang Nga triển khai trong thời gian gần đây đã bắt đầu mang lại một số kết quả nhất định. Điều này được phản ánh qua các số liệu thống kê tích cực của tháng 3 năm nay. Nhìn chung, GDP của cả nước trong tháng 3 tăng thêm 1,8%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin đề nghị: "Chính phủ tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho các vấn đề hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cần bảo đảm xu hướng tích cực đang hình thành, củng cố và mở rộng sang ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Cần để tăng trưởng kinh tế trở nên ổn định và bền vững hơn".

Theo số liệu được công bố tại cuộc họp, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện duy trì ở mức thấp kỷ lục 2,2%, hoạt động tiêu dùng và thương mại nội địa cũng ghi nhận đà tăng trưởng ở mức khá. Doanh thu bán buôn trong tháng 3 tăng 8%, còn bán lẻ tăng 6,2%. Theo giới chức Nga, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang cải thiện và tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực chính hỗ trợ nền kinh tế.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Vladimir Putin đề cập tới Diễn đàn kinh tế St. Petersburg dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Chương trình nghị sự của diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục duy trì quy mô lớn và tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi đối với doanh nghiệp Nga, đối tác quốc tế, cũng như định hướng phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động khó lường.