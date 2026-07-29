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Tóm tắt
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/7 cho biết, kẻ thù không thể đánh bại Nga trên chiến trường, nên đã chuyển sang các phương thức khủng bố. Người đứng đầu nhà nước Nga cũng nhấn mạnh rằng chưa ai từng thành công trong việc khuất phục người dân Nga.
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Vladimir Putin, Tổng thống Putin, Nga, xung đột Nga Ukraine, chính trị Nga
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tong-thong-putin-khong-ai-co-the-khuat-phuc-duoc-nguoi-dan-nga-.m3u8
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2026-07/tiktok_tong-thong-putin-khong-ai-co-the-khuat-phuc-duoc-nguoi-dan-nga-.m3u8
Tác giả
Phan Tùng/VOV.VN
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