Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, quyết định giải tán Quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử sớm cơ quan lập pháp nhằm xoa dịu những căng thẳng chính trị đã kéo dài và tạo điều kiện để cử tri có tiếng nói rõ ràng về tương lai của đất nước. Nhà lãnh đạo Serbia khẳng định, ông luôn hành động dựa trên lợi ích quốc gia cốt lõi của đất nước và người dân Serbia.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Vucic, thời điểm tổ chức bầu cử nói trên là phù hợp để Serbia có đủ thời gian chuẩn bị cho Triển lãm Expo 2027, dự kiến sẽ khai mạc tại Belgrade vào tháng 5/2027, cũng như các kế hoạch sắp tới của nước này. Ông cũng kêu gọi các đảng phái chính trị và cử tri tham gia chiến dịch tranh cử kéo dài 45 ngày một cách hòa bình, tôn trọng các quan điểm chính trị khác nhau cũng như sự lựa chọn của cử tri, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, người dân Serbia sẽ lựa chọn con đường đúng đắn cho tương lai của đất nước.

Trước đó, Thủ tướng Serbia Djuro Macut đã chính thức đề xuất chính phủ kiến nghị Tổng thống giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử quốc hội sau phiên họp bất thường của chính phủ ngày 7/9 vừa qua. Tại phiên họp của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền ngày 5/9, đảng này đã nhất trí đề cử ông Vucic làm ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử quốc hội và ứng cử viên thủ tướng của đảng.

Theo nhà phân tích khu vực Balkan Giorgio Fruscione, đối với Serbia, một quốc gia với khoảng 6,6 triệu dân và không có đường bờ biển, kết quả cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chính sách đối ngoại của đất nước, nhất là quá trình gia nhập EU và quan hệ với các nước láng giềng.