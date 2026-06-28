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Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới

Chủ Nhật, 06:13, 28/06/2026
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VOV.VN - Ngày 27/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố sẽ từ chức trong những tuần tới và kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm.

Phát biểu tại cuộc mít tinh lớn ủng hộ chính phủ với chủ đề “Serbia, một gia đình” ở thủ đô Belgrade ngày 27/6, ông Vucic cho biết, sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống trong một thời gian ngắn trước khi đệ đơn từ chức. Ông sẽ ủng hộ Đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới, bao gồm cả cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến ​​diễn ra vào năm tới, tuy nhiên, không nêu rõ thời điểm cụ thể. Trong khi đó, nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng theo hiến pháp của nhà lãnh đạo Serbia dự kiến kết thúc vào mùa xuân năm 2027.

Tổng thống Vucic nhấn mạnh, Serbia đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, đòi hỏi duy trì ổn định chính trị và sự gắn kết xã hội, đồng thời khẳng định, chính phủ sẽ nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Chính phủ đặt mục tiêu nâng mức lương trung bình hàng tháng lên 1.400 euro và lương hưu lên 650 euro trong những năm tới, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các nhóm thu nhập thấp.

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Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić (Ảnh: Reuters)

Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Vucic tái khẳng định, Serbia sẽ duy trì quan hệ đối tác truyền thống với Trung Quốc và Nga, đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường hội nhập châu Âu một cách chủ động.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Serbia được đưa ra chỉ vài ngày sau khi sinh viên tổ chức cuộc biểu tình tại thành phố Novi Sad yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội đột xuất. Ngoài ra, trong hơn một năm rưỡi qua, Serbia đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn do phong trào sinh viên dẫn đầu bắt nguồn từ vụ sập mái che nhà ga xe lửa ở Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng. Phong trào sinh viên sau đó lan rộng trên toàn quốc, đòi hỏi cải cách thể chế, minh bạch hóa và tổ chức bầu cử sớm để thay đổi bộ máy lãnh đạo.

Bên cạnh đó, trong những tháng gần đây Serbia cũng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến quản lý nhà nước, thiếu minh bạch trong các dự án lớn, góp phần làm gia tăng áp lực chính trị đối với chính quyền.

Theo giới phân tích, việc Tổng thống Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới được cho là bước đi chiến lược nhằm xoa dịu dư luận, củng cố vị thế của đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử và duy trì ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Như Hoa/VOV-Praha
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