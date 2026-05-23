Tổng thống Trump gửi thông điệp bầu cử sớm, tập trung vào kinh tế

Thứ Bảy, 16:52, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 có bài phát biểu kéo dài 90 phút tại khu vực bầu cử số 17 của bang New York (NY-17). Đây được xem như thông điệp tranh cử sớm của đảng Cộng hòa tại một trong những khu vực bầu cử cạnh tranh quyết liệt nhất nước Mỹ.

NY-17 là khu vực mà ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng hiện do Hạ nghị sĩ Mike Lawler, một gương mặt ôn hoà của đảng Cộng hòa nắm giữ. Việc ông Donald Trump trực tiếp xuất hiện tại khu vực này cho thấy đảng Cộng hòa đang ưu tiên bảo vệ các ghế “dao động”, nơi nhóm cử tri trung dung có thể quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội sau bầu cử.

tong thong trump gui thong diep bau cu som, tap trung vao kinh te hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Cao đẳng Cộng đồng Rockland ở bang New York, ngày 22/5/2026. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, thay vì dành trọng tâm cho các hồ sơ đối ngoại hay cuộc xung đột với Iran, những vấn đề đang kéo giảm tỷ lệ ủng hộ của ông, Tổng thống Donald Trump lại lựa chọn đưa kinh tế và chi phí sinh hoạt trở lại trung tâm thông điệp tranh cử. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc mở rộng khoản khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT), coi đây là minh chứng cho cam kết của đảng Cộng hòa trong việc hỗ trợ tầng lớp trung lưu tại các bang có mức thuế cao như New York.

“Trước đây, họ luôn nói rằng chúng tôi sẽ giảm thuế cho tất cả mọi người, cho cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ. Chúng tôi sẽ giảm thuế cho các bạn. Nhưng giờ họ không còn nói như vậy nữa. Giờ họ nói rằng họ sẽ tăng thuế của các bạn. Đảng Dân chủ muốn tăng thuế. Đừng bao giờ quên rằng không một nghị sĩ Dân chủ nào trong Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ việc nâng mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT)”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Thông điệp này phản ánh nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tái định hình cuộc tranh luận kinh tế trước bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Donald Trump tìm cách chuyển trọng tâm chú ý từ lạm phát và bất ổn địa chính trị sang các lợi ích thuế trực tiếp mà người dân có thể cảm nhận được. Việc liên tục nhấn mạnh rằng “không có nghị sĩ Dân chủ nào bỏ phiếu cho cắt giảm thuế” cho thấy đảng Cộng hòa đang muốn biến cuộc bầu cử giữa kỳ thành cuộc cạnh tranh xoay quanh vấn đề khả năng chi trả và chính sách kinh tế.

Dẫu vậy, cũng có nhiều kiến cho rằng, áp lực lớn nhất hiện nay không chỉ có thuế, mà còn là giá cả leo thang và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Đảng Dân chủ đang tận dụng điều này để công kích chính quyền, đặc biệt liên quan tới các tranh cãi xoay quanh việc cắt giảm chương trình bảo hiểm y tế Medicaid và phúc lợi xã hội.

Cùng với cuộc chiến thông điệp, đảng Cộng hòa cũng đang thúc đẩy các nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử tại nhiều bang như Nam Carolina, Louisiana, Alabama và Tennessee nhằm củng cố lợi thế tại Hạ viện. Sau các phán quyết mới của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến Đạo luật Quyền bầu cử, cuộc cạnh tranh giờ đây không chỉ diễn ra trên bục vận động mà còn trong các cuộc chiến pháp lý về bản đồ bầu cử.

Thu Hoài/VOV1
