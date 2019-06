Tổng thống Trump thăm Anh với “mũi tên” hướng về Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ tận dụng chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh như một cơ hội để tranh thủ sự ủng hộ của London trong cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc và người Anh rất khó nói “không” trước những đề nghị từ phía Washington, hãng tin RT dẫn lời các nhà phân tích cho biết.

Tổng thống Trump và Nữ hoàng Anh duyệt đội danh dự. Ảnh: AP.

Nước Anh đã trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May chuẩn bị từ chức chỉ vài ngày sau khi tiếp đón ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ đang có thời cơ thuận lợi để tận dụng mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia khi ông tiến hành vận động đồng minh đứng cùng chiến tuyến trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Nhà phân tích chính trị Chris Bambery nhận định, ông Trump rất vui khi được tiếp đón theo nghi thức Hoàng gia Anh, nhưng ông mong muốn đạt được nhiều hơn nữa trong chuyến thăm này. “Tổng thống Trump muốn thuyết phục Anh đứng về phía ông trong cuộc chiến thương mại và cuộc chiến tranh Lạnh với Trung Quốc. Tất nhiên những gì ông mời gọi là khả năng đạt được một thỏa thuận thời hậu Brexit sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Anh”.

Cùng chung quan điểm nêu trên, ông David Coburn, thành viên Nghị viện Châu Âu nhấn mạnh, Anh rõ ràng muốn tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Mỹ và thỏa thuận này sẽ có lợi đối với nền kinh tế Anh.

Theo nhà phân tích Bambery, người Anh hy vọng sẽ “khai thác được lợi ích” từ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump nhưng Thủ tướng Theresa May lại đang rơi vào thế bất lợi để giành được sự ủng hộ của ông về bất cứ vấn đề gì. Nguyên nhân là bởi bà sẽ rời bỏ chức vụ sau khi chuyến thăm này hoàn thành.

Tuy vậy, ngay cả khi bà Theresa May không phải từ chức thì cả hai bên vẫn không thể khiến tình hình hình tiến triển hơn, ông Coburn tranh luận. “Bà Theresa May không nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Trump, còn ông Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Brexit, một đảng chính trị mới thành lập ủng hộ Anh rời Liên hiệp châu Âu, lại có lập trường đồng điệu hơn nhiều với nhà lãnh đạo Mỹ. Tôi nghĩ rằng Anh đang theo chân Mỹ về chính sách, kinh tế và thương mại”. Vị quan chức này cũng cho rằng, nhiều khả năng bà Theresa May đang làm mọi thứ để ngăn ông Trump gặp ông Farage hoặc Boris Johnson, những ứng viên hàng đầu có thể thay thế bà làm Thủ tướng.

Đáng lưu ý, chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đã tiết lộ bản chất thực sự của mối “quan hệ đặc biệt” Anh-Mỹ” – một khái niệm mà Tổng thống Trump đang khai thác và đạt được thành công lớn, ông Bambery nhận định. “Quan hệ đặc biệt ở đây về cơ bản là việc Anh sẵn sàng làm theo những gì phía Mỹ đề nghị. Điều này không có nghĩa là hai bên bình đằng với nhau”./.