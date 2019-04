Tổng thống Trump thị sát bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở California

Ngày 5/4/2019, Tổng thống Donald Trump đã có chuyến thị sát tới bức tường biên giới Mỹ và Mexico ở Calexico, California cùng với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen. Một quả bóng bay "Baby Trump" được treo ở khu vực tường biên giới để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Calexico, California. Tuyên bố "đất nước chúng tôi đã đầy rồi", Tổng thống Trump khẳng định ngày 5/4 rằng hệ thống nhập cư của Mỹ đã bị quá tải và các trường hợp vượt biên bất hợp pháp phải chấm dứt. Một trực thăng an ninh của Mỹ bay gần khu vực bức tường biên giới trong chuyến thăm Calexico, California của Tổng thống Trump ngày 5/4. Chuyến thăm của Tổng thống Trump tới bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico diễn ra sau khi ông Trump rút lại lời đe dọa sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới phía nam. Lính bắn tỉa Mỹ đứng canh gác tại các khu vực trước khi Tổng thống Trump tới thị sát bức tường biên giới ở Calexico, California. Tăng cường an ninh biên giới được cho là một chủ để trung tâm trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2020 của ông Trump, đặc biệt trong vấn đề nhập cư. Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Cơ quan Tuần tra Biên giới và các quan chức thực thi luật pháp trong chuyến thị sát ngày 5/4. Dù Tổng thống Trump nhiều lần liên hệ vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy với việc tăng cường an ninh biên giới nhưng phần lớn các hoạt động phạm tội này là do các băng đảng tội phạm chuyên nghiệp thực hiện chứ không phải những người di cư. Một cậu bé đứng nhìn qua bức tường biên giới trong chuyến thăm Calexico, California của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã tham gia một cuộc thảo luận về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới với Cơ quan Tuần tra Biên giới trước khi thăm biên giới Mỹ - Mexico ở Calexico, California. Những người ủng hộ Tổng thống Trump hào hứng vẫy cờ và biểu ngữ trong chuyến thị sát của ông tới biên giới Mỹ-Mexico ở Calexico, California. Tổng thống Trump vẫy chào các nhân viên thuộc Cơ quan Tuần tra Biên giới trong chuyến thị sát ngày 5/4. Những người đứng dọc hàng rào phía biên giới Mexico trong chuyến thăm Calexico, California của Tổng thống Trump. Một người ủng hộ Tổng thống Trump cầm cờ và biểu ngữ với thông điệp chào đón quyết định xây tường biên giới./.

