Tổng thống Trung Phi tuyên thệ nhiệm kỳ thứ 3

Tổng thống Faustin-Archange Touadera năm nay 68 tuổi, nắm quyền lãnh đạo Trung Phi từ năm 2016. Trong bầu cử Tổng thống gây tranh cãi được tổ chức tháng 12/2025, ông Touadera giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ với tỷ lệ phiếu nhận được lên tới 77,90%.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhiệm kỳ 3 hôm qua, Tổng thống Touadera cam kết sẽ mang lại an ninh và hòa bình cho Trung Phi, quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất ổn an ninh kéo dài tại hai nước láng giềng là Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo giới phân tích, ngoài bài toán an ninh, Tổng thống Touadera cũng phải giải quyết thách thức nghiêm trọng về kinh tế xã hội mà Trung Phi đang đối mặt. Một số báo cáo quốc tế khẳng định, tại thời điểm cuối năm 2025, khoảng 71% trong tổng số 5,5 triệu người Trung Phi, đang sống dưới mức nghèo đói.