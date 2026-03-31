Tổng thống Trung Phi tuyên thệ nhiệm kỳ thứ 3

Thứ Ba, 06:13, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (30/3), Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Touadera đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 trong một buổi lễ được tổ chức tại một sân vận động ở thủ đô Bangui, trước sự chứng kiến của hơn 20.000 người ủng hộ.

Tổng thống Faustin-Archange Touadera năm nay 68 tuổi, nắm quyền lãnh đạo Trung Phi từ năm 2016. Trong bầu cử Tổng thống gây tranh cãi được tổ chức tháng 12/2025, ông Touadera giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ với tỷ lệ phiếu nhận được lên tới 77,90%.

tong thong trung phi tuyen the nhiem ky thu 3 hinh anh 1
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadera. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhiệm kỳ 3 hôm qua, Tổng thống Touadera cam kết sẽ mang lại an ninh và hòa bình cho Trung Phi, quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất ổn an ninh kéo dài tại hai nước láng giềng là Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo giới phân tích, ngoài bài toán an ninh, Tổng thống Touadera cũng phải giải quyết thách thức nghiêm trọng về kinh tế xã hội mà Trung Phi đang đối mặt. Một số báo cáo quốc tế khẳng định, tại thời điểm cuối năm 2025, khoảng 71% trong tổng số 5,5 triệu người Trung Phi, đang sống dưới mức nghèo đói.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Ấn Độ giảm phí cảng biển nhằm "hạ nhiệt" sức ép từ xung đột tại Trung Đông
VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các cảng lớn tại nước này xem xét giảm hoặc miễn một số loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chống đỡ các khó khăn do xung đột tại Trung Đông gây ra.

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các cảng lớn tại nước này xem xét giảm hoặc miễn một số loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chống đỡ các khó khăn do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết
VOV.VN - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 23/2 cho biết ít nhất 30 người di cư châu Phi đã thiệt mạng trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp hồi cuối tuần.

VOV.VN - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 23/2 cho biết ít nhất 30 người di cư châu Phi đã thiệt mạng trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp hồi cuối tuần.

Trung Quốc miễn thuế cho 53 quốc gia châu Phi từ tháng 5/2026
VOV.VN - Trong thông điệp chúc mừng Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 39 ngày 14/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thực hiện chính sách miễn thuế đối với 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao từ ngày 1/5.

VOV.VN - Trong thông điệp chúc mừng Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 39 ngày 14/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thực hiện chính sách miễn thuế đối với 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao từ ngày 1/5.

