Tranh cãi xoay quanh ý định rời WHO của Tổng thống Brazil

Theo Tổng thống Brazil, WHO đã hành động do dự, thiếu trách nhiệm: “WHO là một tổ chức “do dự”, nó trông giống một tổ chức chính trị vậy. Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sẽ rời khỏi WHO, tại sao ông ấy lại dừng lại đóng góp cho tổ chức này. Brazil sẽ xem xét về vấn đề này ngay khi đại dịch Covid-19 kết thúc. Chúng tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên rời đi hay không”.



Tuy nhiên, dường như ý định này của Tổng thống Brazil sẽ vấp phải sự phản đối của 1 số chính trị gia nước này. Theo Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria, vì sức khỏe của người dân, Tổng thống cần thực hiện các cảnh báo y tế của WHO. Trong khi Cựu Bộ trưởng Y tế nước này Luiz Henrique Mandetta thì cho rằng, ý định rời khỏi WHO của Tổng thống sẽ khiến đất nước Brazil bị cô lập.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Brazil lên gần 740.000 ca, trong đó có hơn 38.400 trường hợp tử vong. (Ảnh: Reuters)

Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Brazil rất phức tạp khi số ca mắc và tử vong trong ngày đang cao nhất thế giới. Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ qua, nước này có tới hơn 32.000 ca mắc mới và hơn 1.200 ca tử vong; nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên gần 740.000 ca, trong đó có hơn 38.400 trường hợp tử vong. Nhiều lo ngại con số thực tế về dịch Covid-19 tại Brazil còn cao hơn con số thống kê này./.