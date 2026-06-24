Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn, tăng cường năng lực răn đe trên biển

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un đưa ra phát biểu trên tại lễ biên chế tàu khu trục đa nhiệm thế hệ mới Choe Hyon, diễn ra hôm 24/6 tại cảng Nampho, phía tây nước này.

Triều Tiên đưa tàu khu trục 5.000 tấn vào biên chế. Ảnh: KCNA

Triều Tiên lần đầu công bố tàu Choe Hyon vào tháng 4/2025 trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân. Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu trước khi chính thức đưa phương tiện này vào hoạt động.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong Un cho biết tàu khu trục Choe Hyon đã được xác nhận sở hữu "năng lực hoạt động và tác chiến hoàn hảo ở mức độ phức tạp cao nhất". "Năng lực chiến đấu của Hải quân chúng ta sẽ phát triển đến mức đáng ngưỡng mộ ngoài sức tưởng tượng", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nêu rõ.

Theo ông Kim Jong Un, việc đưa tàu khu trục Choe Hyon vào biên chế là "bước đi chiến lược có ý nghĩa sống còn", góp phần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và mở rộng khả năng triển khai lực lượng hạt nhân theo hướng đa dạng, hiệu quả hơn.

Ông Kim Jong Un cũng khẳng định Hải quân Triều Tiên đang từng bước trở thành một lực lượng hiện đại được trang bị các phương tiện chiến lược, trong bối cảnh chương trình phát triển năng lực hạt nhân cho hải quân đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô hải quân, trong đó đặt mục tiêu đóng mới ít nhất hai tàu chiến mặt nước lớp Choe Hyon hoặc lớn hơn mỗi năm. Kế hoạch này bao gồm cả việc phát triển các tàu tuần dương có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn, phù hợp với chương trình phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

“Sau tàu Choe Hyon, chúng ta sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào hoạt động. Tiếp đó, các tàu chiến chiến lược 10.000 tấn sẽ lần lượt được hạ thủy”, ông Kim Jong Un tuyên bố. Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh đóng mới các tàu hộ tống, tàu chuyên dụng, đồng thời tăng tốc nghiên cứu và sản xuất các hệ thống vũ khí dưới nước.

Theo KCNA, tàu khu trục Choe Hyon sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Tây của Hải quân Triều Tiên, với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển phía tây của đất nước và tăng cường năng lực răn đe nhằm ngăn ngừa xung đột.