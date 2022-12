Triều Tiên xác nhận thử nghiệm công nghệ vệ tinh do thám

Thông tin được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung và vẫn đang trong quá trình phân tích dữ liệu tên lửa.

Vụ phóng thử nghiệm vệ tinh do thám của Triều Tiên hôm 18/12. Nguồn: Reuters

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên sáng nay đồng loạt đưa tin, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NADA) của nước này hôm qua (18/12) đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae ở phía Tây Bắc.

Phát thanh viên Đài truyền hình KRT đọc thông báo kết quả: "Cuộc thử nghiệm đã xác nhận được các chỉ số kỹ thuật quan trọng bao gồm công nghệ vận hành camera trong môi trường không gian, khả năng xử lý và truyền dữ liệu của các thiết bị liên lạc cũng như độ chính xác theo dõi và kiểm soát của các hệ thống điều khiển mặt đất. Đây là một thành công quan trọng, vượt qua đích cuối để phóng một vệ tinh do thám".

Hãng thông tấn KCNA cũng phát đi hình ảnh một phương tiện có mang theo vệ tinh mô phỏng đã được phóng ở góc nghiêng, cùng 2 bức ảnh đen trắng với độ phân giải thấp về thủ đô Seoul và thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc.

Thông tin được Triều Tiên công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản ghi nhận việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía bờ biển phía Đông. Vụ phóng khiến Hàn Quốc và Nhật Bản “vô cùng quan ngại”.

Phó phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myoung cho biết: “Các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Vụ thử vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực".

Phía Hàn Quốc cho biết, giới tình báo nước này đang cùng với đồng minh Mỹ và Nhật Bản tiến hành phân tích kỹ lưỡng loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, xem xét các xu hướng, chính sách tên lửa mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.

Trước đó, ngày 16/12, Triều Tiên cũng tuyên bố thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho việc phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và cơ động hơn, trong lúc nước này tìm cách phát triển vũ khí chiến lược mới và tăng tốc các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Trong quá khứ Triều Tiên từng thử nghiệm các hệ thống vệ tinh, trong đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh rằng việc theo đuổi phát triển vệ tinh do thám, nhằm cung cấp thông tin thời gian thực về các hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Động thái mới của Triều Tiên, cùng các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ - Nhật – Hàn tiếp tục làm tình hình Bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng, trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc trong nhiều năm./.