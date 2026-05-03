Trực thăng rơi gần Bangkok (Thái Lan), chưa rõ thương vong

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h10 sáng nay. Chiếc trực thăng được cho là rơi gần một trạm xăng và khu cơ sở bảo dưỡng của hệ thống tàu điện trên cao BTS Skytrain trên đường Sukhumvit.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa địa phương

Lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng cứu, đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính chủ sở hữu chiếc trực thăng, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.