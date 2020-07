Trump thu hẹp cách biệt với Biden, dẫn trước ở lớp cử tri da trắng

Cuộc khảo sát trên do The Hill/HarrisX tiến hành có 933 cử tri đăng ký tham gia từ ngày 3-4/7 với sai số là 3,2 điểm.

Theo cuộc khảo sát này, 43% người tham gia nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức ngay hôm nay trong khi 39% cử tri được hỏi cho biết họ ủng hộ Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Trong số cử tri còn lại, 5% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một người khác, 5% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ai và 8% nói rằng họ không chắc về quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng viên nào.

Cuộc thăm dò dư luận này cũng cho thấy ông Trump đã thu hẹp cách biệt với ông Biden so với các cuộc khảo sát trước đó. Theo cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 1 - 4/6, ông Biden đã dẫn trước ông Trump 10 điểm khi 47% cử tri được hỏi nói rằng họ đứng về phía cựu Phó Tổng thống Mỹ trong khi 37% người tham gia khẳng định họ chọn Tổng thống Trump.

Mặc dù cách biệt mà ông Biden dẫn trước ông Trump trong cuộc khảo sát trên toàn quốc mới công bố đã thu hẹp nhưng ứng viên đảng Dân chủ này vẫn có lợi thế lớn hơn ông Trump ở bộ phận cử tri trẻ tuổi.

Theo cuộc khảo sát, trong số các cử tri đăng ký tham gia có độ tuổi từ 18 - 34, 52% người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi chỉ 24% chọn bỏ phiếu cho ông Trump.

Tuy nhiên, khi xem xét đến bộ phận cử tri lớn tuổi hơn (từ 35 - 49 tuổi), ông Trump lại dẫn trước ông Biden. Cuộc khảo sát cho thấy 45% cử tri nhóm này nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong khi 34% cử tri chọn bầu ông Biden là Tổng thống thứ 46.

Các cử tri ở độ tuổi từ 50 - 64 ủng hộ cho mỗi ứng viên với tỷ lệ ngang nhau, đều là 42%.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ở bộ phận cử tri da màu và cử tri gốc Tây Ban Nha trong khi ông Trump có lợi thế ở lớp cử tri da trắng. Theo đó, ông Trump dẫn trước ông Biden với cách biệt 13 điểm (48% so với 35%) ở tỷ lệ ủng hộ của cử tri da trắng. Trong khi đó, ông Biden dẫn trước nhà lãnh đạo đương nhiệm Mỹ 62 điểm (73% so với 11%) ở bộ phận cử tri da màu và 31 điểm (54% so với 23%) ở bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha.

Một số cuộc khảo sát khác cũng cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump với cách biệt lớn hơn. Cuộc thăm dò dư luận gần đây do The Economist/YouGov tiến hành cho thấy, 49% cử tri chọn ủng hộ ông Biden trong khi tỷ lệ bầu cho ông Trump là 40%. Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ ngày 5 - 7/7 với sự tham gia của 1.500 người và sai số là 3,2 điểm.

Cuộc khảo sát của Đại học Monmouth thì cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump tới 12 điểm với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 53% so với 41%. Cuộc khảo sát này tiến hành từ ngày 26-30/6 với 867 người tham gia và sai số là 3,6 điểm./.